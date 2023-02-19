Почти 700 миллионов хотят потратить власти на машины для уборки улиц Новосибирска

Власти Новосибирска опубликовали закупку на предоставление лизинговых услуг для 50 машин для уборки улиц города. На разного вида автомобили хотят потратить
МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» собирается закупить 12 комбинированных машин с видами оборудования: передний плужный снегоочиститель, распределитель твердых противогололедных материалов, щетка межбазовая, поливомоечное оборудование. Как следует из документов закупки, такие автомобили лизинговая компания будет обязана представить через 90 дней после заключения контракта.
В закупку входят 9 вакуумных подметально-уборочных машин. 5 из этих машин должны быть самоходными. Городу необходимы также 10 тракторов, 3 ковшовых погрузчика, 4 лаповых снегопогрузчика, один автогрейдер, 9 автосамосвалов, 2 бульдозера.
Дорожники планируют отремонтировать часть пути к туристическим базам Новососедово и Юрманка в Тогучинском районе Новосибирской области.