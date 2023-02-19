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Почти 700 миллионов хотят потратить власти на машины для уборки улиц Новосибирска

Всего в городе появятся 50 новых машин разного вида

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Закупка была опубликована вчера, 18 февраля

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Власти Новосибирска опубликовали закупку на предоставление лизинговых услуг для 50 машин для уборки улиц города. На разного вида автомобили хотят потратить 698 278 114 рублей. Заявки можно подать до 6 марта.

МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» собирается закупить 12 комбинированных машин с видами оборудования: передний плужный снегоочиститель, распределитель твердых противогололедных материалов, щетка межбазовая, поливомоечное оборудование. Как следует из документов закупки, такие автомобили лизинговая компания будет обязана представить через 90 дней после заключения контракта.

В закупку входят 9 вакуумных подметально-уборочных машин. 5 из этих машин должны быть самоходными. Городу необходимы также 10 тракторов, 3 ковшовых погрузчика, 4 лаповых снегопогрузчика, один автогрейдер, 9 автосамосвалов, 2 бульдозера.

Дорожники планируют отремонтировать часть пути к туристическим базам Новососедово и Юрманка в Тогучинском районе Новосибирской области.

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