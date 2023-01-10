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Мэр Новосибирска назвал три района, в которых хуже всего вывозят снег

При этом лучше всего дела с уборкой в городе на Первомайке

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Уборку снега должен наладить департамент транспорта

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал районы города, в которых хуже всего убирают снег.

— Судя по данным, которые дают наши службы, по обращениям граждан, тревожная ситуация, не вполне удовлетворительная ситуация складывается в Дзержинском районе, Заельцовском, Октябрьский район прозвучал, — заявил глава города на аппаратном совещании 10 января.

Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса исправить эту ситуацию. Глава подразделения Константин Васильев отметил, что на праздниках снег дороги от снега лучше всего чистили в Первомайском районе. В сутки вывозят 20 000 кубов.

Ночью с 11 на 12 января в Новосибирске температура может опуститься до -37 градусов, а по области до -40 градусов. Читайте подробный прогноз синоптиков.

Анатолий ЛокотьВывоз снегаПогодаЧистка дорог
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