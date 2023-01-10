Мэр Новосибирска назвал три района, в которых хуже всего вывозят снег

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал районы города, в которых хуже всего убирают снег.
— Судя по данным, которые дают наши службы, по обращениям граждан, тревожная ситуация, не вполне удовлетворительная ситуация складывается в Дзержинском районе, Заельцовском, Октябрьский район прозвучал, — заявил глава города на аппаратном совещании 10 января.
Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса исправить эту ситуацию. Глава подразделения Константин Васильев отметил, что на праздниках снег дороги от снега лучше всего чистили в Первомайском районе. В сутки вывозят
Ночью с 11 на 12 января в Новосибирске температура может опуститься до