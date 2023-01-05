Пункты обогрева для водителей открыли на дорогах в Новосибирской области

Тридцать шесть передвижных мобильных пунктов обогрева для водителей оборудовали на новосибирских трассах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



— На дорогах работают 36 пунктов обогрева, которые готовы по любому звонку выехать и помочь людям, если кто-то пострадал на дороге. В текущем году зафиксированы всего 2 таких случая, — цитирует пресс-служба правительства министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского.

