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Пункты обогрева для водителей открыли на дорогах в Новосибирской области

За трассами региона ведется круглосуточное видеонаблюдение

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Сейчас на дорогах региона для очистки снега работают 798 единиц техники

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Тридцать шесть передвижных мобильных пунктов обогрева для водителей оборудовали на новосибирских трассах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— На дорогах работают 36 пунктов обогрева, которые готовы по любому звонку выехать и помочь людям, если кто-то пострадал на дороге. В текущем году зафиксированы всего 2 таких случая, — цитирует пресс-служба правительства министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского.

По словам министра, сейчас на дорогах региона для очистки снега работают 798 единиц техники, всего в наличии 1027 единиц на случай усиления снегопада.

— Мы видим прогноз погоды и температуру покрытия, количество рассыпаемых противогололедных материалов. Их заготовлено порядка 180 тысяч тонн, — отметил Костылевский.

Сейчас за дорогами в круглосуточном режиме ведется наблюдение при помощи системы ГЛОНАСС-GPS. Всего на трассах установлено 190 обзорных камер.

Телефоны экстренной связи для водителей на областных трассах в Новосибирской области — ТУАД: тел. 730 для абонентов МТС, +7 913 949-00-30 — для всех других абонентов.

По ситуации на дорогах г. Новосибирска — мэрия областного центра, управление автомобильных дорог, тел. диспетчерской (383) 224-08-52.

Напомним, видимость на дорогах в Новосибирске значительно снизилась из-за снегопада. По прогнозу синоптиков, осадки сегодня будут идти в течение всего дня.

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