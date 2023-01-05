Пункты обогрева для водителей открыли на дорогах в Новосибирской области

Тридцать шесть передвижных мобильных пунктов обогрева для водителей оборудовали на новосибирских трассах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— На дорогах работают 36 пунктов обогрева, которые готовы по любому звонку выехать и помочь людям, если кто-то пострадал на дороге. В текущем году зафиксированы всего 2 таких случая, — цитирует пресс-служба правительства министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского.
По словам министра, сейчас на дорогах региона для очистки снега работают 798 единиц техники, всего в наличии 1027 единиц на случай усиления снегопада.
— Мы видим прогноз погоды и температуру покрытия, количество рассыпаемых противогололедных материалов. Их заготовлено порядка
Сейчас за дорогами в круглосуточном режиме ведется наблюдение при помощи системы ГЛОНАСС-GPS. Всего на трассах установлено 190 обзорных камер.
Телефоны экстренной связи для водителей на областных трассах в Новосибирской области — ТУАД: тел. 730 для абонентов МТС,
По ситуации на дорогах г. Новосибирска — мэрия областного центра, управление автомобильных дорог, тел. диспетчерской
Напомним, видимость на дорогах в Новосибирске значительно снизилась из-за снегопада. По прогнозу синоптиков, осадки сегодня будут идти в течение всего дня.