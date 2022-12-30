«К полуночи машин становится меньше»: сколько будет стоить такси в Новосибирске в новогоднюю ночь и как ездить дешевле

Приближается новогодняя ночь, и услуги такси станут более востребованными. Мы узнали у водителей и агрегаторов, сколько могут стоить поездки в этом году и как на них не разориться.
«Не те деньги, чтобы за рулем быть»
Водители уверены, что в этом году на линию выйдет меньше таксистов, а значит цена будет выше, но не настолько привлекательной, чтобы большинство все-таки остались работать.
— Я поеду к семье, потому что исходя из опыта стоимость поездок выше 500 рублей не будет, на дальняк может до 700 рублей доходить. Но это не те деньги, чтобы за рулем быть, — уверен таксист Павел.
Его коллега Евгений будет работать и отмечает, что обычно самые дорогие поездки в новогоднюю ночь в период с 18:00 до 21:00. В это время все едут домой или в гости, и цена может быть высокой. За короткую поездку — около 400 рублей, за длинную, например в Академгородок, может достигать 700–800 рублей.
Как ездить дешевле — ответы агрегаторов
Агрегаторы объяснили, что цена на поездку зависит от спроса. Сервисы утверждают, что для новогодней ночи нет особого тарифа.
— 31 декабря выгоднее заказывать такси до 20:00 или начиная с 22:00. Вечером почти все уже закончили с делами, сделали последние покупки или добрались в гости, а значит свободных машин больше и стоимость поездки будет ниже. Ближе к полуночи водители начинают завершать смены, чтобы успеть к семьям за новогодний стол, а значит машин на линии становится меньше и цены временно растут, — объяснили корреспонденту НГС в «Яндекс.Такси».
Выше цена будет с 00:00 до 02:30. Так что
— После 11:00 многие едут навещать родственников и друзей, поэтому для более выгодных поездок лучше дождаться 15:00, — добавили в «Яндекс.Такси».
В сервисе такси «Максим» также подтвердили, что обычно самая высокая цена — в новогоднюю ночь.
— Если поездка не срочная и хочется сэкономить, то выгоднее ездить до 17:00 часов
Одной из самых больших загадок в такси остается рейтинг пассажира. Мы поговорили с пассажирами и самими таксистами, а также с сервисом, чтобы узнать, почему ваш рейтинг может упасть ниже плинтуса.