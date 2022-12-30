«К полуночи машин становится меньше»: сколько будет стоить такси в Новосибирске в новогоднюю ночь и как ездить дешевле

«Не те деньги, чтобы за рулем быть»

Водители уверены, что в этом году на линию выйдет меньше таксистов, а значит цена будет выше, но не настолько привлекательной, чтобы большинство все-таки остались работать.

— Я поеду к семье, потому что исходя из опыта стоимость поездок выше 500 рублей не будет, на дальняк может до 700 рублей доходить. Но это не те деньги, чтобы за рулем быть, — уверен таксист Павел.