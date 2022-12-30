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«К полуночи машин становится меньше»: сколько будет стоить такси в Новосибирске в новогоднюю ночь и как ездить дешевле

Лучшее заранее спланировать свой день

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Поездки начнут дорожать после 17:00

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Приближается новогодняя ночь, и услуги такси станут более востребованными. Мы узнали у водителей и агрегаторов, сколько могут стоить поездки в этом году и как на них не разориться.

«Не те деньги, чтобы за рулем быть»

Водители уверены, что в этом году на линию выйдет меньше таксистов, а значит цена будет выше, но не настолько привлекательной, чтобы большинство все-таки остались работать.

— Я поеду к семье, потому что исходя из опыта стоимость поездок выше 500 рублей не будет, на дальняк может до 700 рублей доходить. Но это не те деньги, чтобы за рулем быть, — уверен таксист Павел.

Его коллега Евгений будет работать и отмечает, что обычно самые дорогие поездки в новогоднюю ночь в период с 18:00 до 21:00. В это время все едут домой или в гости, и цена может быть высокой. За короткую поездку — около 400 рублей, за длинную, например в Академгородок, может достигать 700–800 рублей.

Как ездить дешевле — ответы агрегаторов

Агрегаторы объяснили, что цена на поездку зависит от спроса. Сервисы утверждают, что для новогодней ночи нет особого тарифа.

— 31 декабря выгоднее заказывать такси до 20:00 или начиная с 22:00. Вечером почти все уже закончили с делами, сделали последние покупки или добрались в гости, а значит свободных машин больше и стоимость поездки будет ниже. Ближе к полуночи водители начинают завершать смены, чтобы успеть к семьям за новогодний стол, а значит машин на линии становится меньше и цены временно растут, — объяснили корреспонденту НГС в «Яндекс.Такси».

Выше цена будет с 00:00 до 02:30. Так что 1 января лучше ехать домой после этого времени. Спрос обычно снижен с 02:30 до 04:30. Утром 1 января заказывать такси лучше с 08:00 до 11:00.

— После 11:00 многие едут навещать родственников и друзей, поэтому для более выгодных поездок лучше дождаться 15:00, — добавили в «Яндекс.Такси».

В сервисе такси «Максим» также подтвердили, что обычно самая высокая цена — в новогоднюю ночь.

— Если поездка не срочная и хочется сэкономить, то выгоднее ездить до 17:00 часов 31 декабря или после 09:00 утра 1 января. В зимние каникулы дешевле ездить утром и днем, — объяснили в сервисе.

Одной из самых больших загадок в такси остается рейтинг пассажира. Мы поговорили с пассажирами и самими таксистами, а также с сервисом, чтобы узнать, почему ваш рейтинг может упасть ниже плинтуса.

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