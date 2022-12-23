«Думал, что в стену въезжаю»: сибиряк стал инвалидом после странного ДТП с грузовиком — ему не дают документы об аварии

«Ничего не было подсвечено»

41-летний Александр Федоринин лишился здоровья после страшного ДТП еще два года назад. 14 сентября 2020 года около 4 часов утра он двигался со стороны Мариинска в Красноярск на своем грузовике. Тогда здесь строилась объездная дорога у города. Осенью в это время еще темно, а на трассе не было ни души.

— Там был сверток на деревню Раевка на грунтово-щебеночную дорогу, проводился ремонт. Для регулирования движения поставили светофор. Я спокойно ехал, когда горел зеленый. Вижу — красный горит, начал останавливаться заранее. Сбросил скорость до 30 километров в час, не доехал до светофора, когда загорелся зеленый, я начал ускоряться, и всё, — вспоминает Александр.