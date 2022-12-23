«Думал, что в стену въезжаю»: сибиряк стал инвалидом после странного ДТП с грузовиком — ему не дают документы об аварии

Новосибирец Александр Федоринин ехал на молоковозе из Мариинска в Красноярск ранним утром, когда перед ним в темноте на дороге возник стоящий грузовик. Остановить тяжелую машину сибиряк не успел. Очнулся зажатым в кабине с переломами и жуткой болью. Мужчина утверждает, что водитель грузовика не выставил никаких предупреждений и не включил аварийку и заметить его было просто невозможно. У второго водителя совсем другая версия произошедшего. Два года сибиряк не может добиться получения даже справки о ДТП и до сих пор не знает, кто был признан виновным в аварии.
«Ничего не было подсвечено»
41-летний Александр Федоринин лишился здоровья после страшного ДТП еще два года назад. 14 сентября 2020 года около 4 часов утра он двигался со стороны Мариинска в Красноярск на своем грузовике. Тогда здесь строилась объездная дорога у города. Осенью в это время еще темно, а на трассе не было ни души.
— Там был сверток на деревню Раевка на грунтово-щебеночную дорогу, проводился ремонт. Для регулирования движения поставили светофор. Я спокойно ехал, когда горел зеленый. Вижу — красный горит, начал останавливаться заранее. Сбросил скорость до 30 километров в час, не доехал до светофора, когда загорелся зеленый, я начал ускоряться, и всё, — вспоминает Александр.
Дальше всё было как в замедленной съемке.
— Китайский самосвал четырехосевой стоял на проезжей части, ничем не обозначенный. Начинаю ускорение, и спидометр с навигацией показали, что было
Он потерял сознание.
«Приготовился умирать. Вспомнил сына и тут задышал»
Александр пришел в себя и понял, что не может дышать.
— Уже приготовился умирать. Вспомнил сына, что он без меня останется. И тут задышал. И боль ужасная. Кричал, — признается мужчина. — Там было двое каких-то человек, водитель и еще кто-то. И один из них говорил: «Почему ты не выставил аварийный знак и не включил аварийку! Ты будешь виноват!» Потом они сказали, что сняли аккумулятор и не могли ничего включить. Якобы сломались. Врачам я смог только имя свое выговорить и организацию.
Спасателям пришлось вырезать Александра из кабины, а затем разрезать его одежду.
— Я потерял сознание. В искусственной коме потом был в реанимации. Увезли в Кемерово, где я лечился очень долгое время. Когда дома был, созванивался с работодателем, спрашивал, что там по моему ДТП. Мне сказали, что будто у той стороны свидетель и они не могут его опросить. Время проходит, ничего с места не сдвигается. По ОСАГО ничего — у меня до сих пор нет постановления об административном правонарушении и справки о ДТП.
В мае 2020 года Александр написал письмо в администрацию президента, тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Следователь из Мариинска попросила коллег опросить Александра.
— Постановления об административном правонарушении так и нет. Собственник грузовика в объяснительной заявил, что машина сломалась, знак он выставил и на аварийке был. И всё якобы светилось. Но это не так! И еще заявил, что в момент аварии был в кузове. Как тогда он не пострадал? В ДТП у меня не пострадала только левая рука, — пожимает плечами мужчина.
Последствия ДТП попали на видео.
«Справки и постановление отсутствуют»
ГУ МВД по Кемеровской области предоставило Александру копию справки химико-токсикологического исследования, где говорится, что мужчина был трезв. Также он получил заключение эксперта о причиненном вреде здоровью средней степени тяжести. Все документы имеются в распоряжении редакции.
— В материалах проверки справки ГИБДД о совершенном ДТП и постановление об административном правонарушении отсутствуют. В связи с чем копии материалов в ваш адрес предоставить не представляется возможным, — говорится в ответе полиции.
В заключении эксперта о причиненном вреде здоровью говорится, что в ДТП Александр получил перелом правого предплечья и таза, травмы колен, позвоночника, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг и другие более легкие повреждения. Сначала мужчине дали вторую группу инвалидности, сейчас у него третья.
В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что в ночь аварии у водителя грузовика
— В ходе проверки сообщения о преступлении установлено, что у гр.
В действиях Шабанова следователь не нашел признаков уголовного деяния и отказал в возбуждении дела по
Кто виноват в ДТП?
Юрист Сергей Егоров объяснил, что отказ в возбуждении уголовного дела при вреде здоровью средней тяжести законный. Уголовное дело возбуждается только при тяжком вреде. При этом водитель имеет право получить справку о ДТП и административный протокол.
— Произошедшее, безусловно, является ДТП. Материалы по факту ДТП остаются в том полку, чей сотрудник его оформлял. Нужно прийти в часы приема в административную практику в полк ГИБДД. Обычно выдается справка о ДТП и постановление или определение по проверке, — объяснил юрист Сергей Егоров. — Средняя тяжесть вреда здоровью — это административное дело, не уголовное. Это так. Заявление нужно написать: выдайте мне надлежащим образом заверенные документы.
По самой дорожной ситуации у юриста также есть вопросы. Водитель обязан ехать с такой скоростью, чтобы можно было ситуацию контролировать, и кого в итоге признали виновным в ДТП без документов, непонятно.
— Нужно ознакомиться сейчас с материалами проверки. Может, в них установлено, что водитель молоковоза виноват. Такое тоже может быть. Должны быть справка о ДТП и окончательное процессуальное решение. Если этого нет, то это очень странно. Нужно просить проведения служебной проверки по данному факту и затребовать эти документы в полиции. Пусть ищут их. В прокуратуру также стоит обратиться, — советует юрист. — С результатом этих проверок и двигаться дальше.
Корреспондент НГС обратилась с запросами в ГУ МВД по Кемеровской области, а также в прокуратуру Кемеровской области.
Летом на дороге в Линево под Новосибирском белоснежный кроссовер врезался в новенький седан сзади и скрылся с места происшествия. Всё попало на видеокамеры, машину легко нашли, как и ее владелицу. Но женщина заявила, что, пока она ходила на базар, ее машину угнал неизвестный, разбил и вернул аккуратно на парковку. В итоге административное дело закрыли по причине «установить водителя, совершившего ДТП, не удалось».