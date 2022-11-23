«Была на базаре». Сибирячке поверили, что в аварию на ее машине попал кто-то другой — пострадавший в шоке

Летом на дороге в Линево под Новосибирском произошло на первый взгляд непримечательное ДТП. Белоснежный кроссовер врезался в новенький седан сзади и скрылся с места происшествия. Всё попало на видеокамеры, машину легко нашли, как и ее владелицу. Но женщина заявила, что пока она ходила на базар, ее машину угнал неизвестный, разбил и вернул аккуратно на парковку. Кто это был, почему ключи остались в дорогом внедорожнике и по какой причине владелица не заявила об угоне? Ответы на эти вопросы, судя по всему, сотрудников ГИБДД не особо волновали, потому что административное дело закрыли по причине — «установить водителя, совершившего ДТП, не удалось». Владелец седана остался в недоумении от такого постановления — он не может получить страховую выплату и готовится идти в суд.
9 июля Сергей Ковальчук на своем новеньком Volkswagen Polo ехал по кольцу в Линево, когда сзади в седан врезался белоснежный кроссовер Mitsubishi Outlander, который тут же уехал дальше. Удар хоть и был достаточно сильным, но пострадавших и погибших среди людей в ДТП не было. Владелец седана остановился и вызвал ГИБДД.
— Мы не ехали вместе, я его не подрезал, такого не было, гонок тоже не было. Не знаю, почему так произошло. Можно только догадываться, в каком состоянии был водитель. Но было видно, что он преднамеренно стукнул мою машину, — убежден Сергей Ковальчук.
Ему удалось взять видео ДТП с одной из камер наблюдения.
Сергей вызвал на место ДТП сотрудников ГИБДД. Все было зафиксировано, а спустя три месяца мужчине пришло постановление о закрытии административного дела по
— Три месяца меня мурыжили, и дело закрыли. Машину нашли, собственника нашли, а кто был за рулем — нет. Всё, до свидания. Собственница машины объяснила, что 9 июля пошла на базар, отсутствовала примерно два часа. Вернулась — машина была открыта, ключ был в зажигании. Ее вообще ничего не смутило. По нашему закону получается, что можно ездить и делать что хочешь? А потом говоришь: «А я где-то спал, меня там не было. Главное, чтобы меня не поймали», — возмущен владелец седана. — Это просто смешно.
Мужчина сейчас не может получить никаких выплат по страховой.
— Не могу получить ничего. Ни выплату, ничего. Поврежден бампер задний и поведен багажник. Машина новая — 2020 года, в салоне брал, она еще на гарантии. Непонятно, что под бампером. Удар был достаточно сильный. Не могу ничего отремонтировать, вообще ничего не могу. Почему нельзя
В постановлении о прекращении административного дела указано, что «установить водителя, совершившего ДТП, а также опросить не представилось возможным». При этом владелицу Mitsubishi Outlander опросили.
«Ну и что она бы вызвала? Кто бы это искал?»
Наталья Басманова рассказала полицейским, что в тот день поехала на базар. Когда вернулась на парковку к машине, то обнаружила странности:
— Когда подошла к автомобилю, то обратила внимание, что водительская дверь была не закрыта на замок, а ключ находится в замке зажигания, — говорится в объяснении, которое имеется в распоряжении редакции. — Я подумала, что забыла закрыть автомобиль, уходя на базар. Я села в автомобиль и поехала домой. Позже от сотрудников ГИБДД мне стало известно, что на нем неизвестным мне лицом было совершено ДТП в Линево. Я в этот день в Линево не ездила, автомобиль никому не передавала.
Женщина указывает, что на видео в ГИБДД увидела, что за рулем был
Корреспондент НГС дозвонилась до владелицы машины. Наталья Геннадьевна сначала попросила перезвонить через полчаса, затем несколько раз не брала трубку, а вечером перезвонила.
Но из трубки донесся мужской голос. Сначала мужчина представился Русланом, затем он сказал, что его зовут Роман Сергеевич. В итоге сообщил, что он — Роман Сергеев.
— Я ее домашний адвокат. На что подавать можно? Вы сами понимаете, что у нас тут в Искитимском районе творится. Куда наш начальник смотрит ГАИ? — начал свою речь мужчина.
На повторный вопрос корреспондента НГС, почему Наталья Геннадьевна не вызвала ГИБДД, увидев, что ее машина повреждена, а дверь открыта, Роман ответил:
— Ну и что она бы вызвала? Кто бы это искал? Я откуда знаю?
— Так вы же ее домашний адвокат. Давайте я с ней поговорю?
— Она не вызвала, потому что прекрасно понимает, что никто ничего искать не будет. Здесь конкретный беспредел среди сотрудников ГИБДД. А кто на ней что совершил, она это объяснила. Да, там было видно мужское лицо, кто там был за рулем. Я сам даже искал и не могу найти. Там такая ситуация.
В итоге Роман предложил больше не продолжать беседу. На этом диалог и закончился:
— Если бы был нормальный мужик, который стукнулся, а не на женщину давить. Наталья Геннадьевна с вами разговаривать не будет.
«ГИБДД явно не доработали»
Эксперты уверены, что владельцу Volkswagen Polo нужно настаивать на проведении более тщательного расследования.
— Если был факт угона, то должны были провести следственные действия. А если на руле были отпечатки пальцев только этой женщины, то ни о каком угоне речи быть не могло. Чаще всего камеры возле торговых точек фиксируют — кто куда и когда выходил. И если сама женщина отъезжала с парковки, то о чем можно говорить? — отметил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России. — Они взяли с нее объяснение, и всё — концы в воду.
В судебном порядке можно предъявить иск и к собственнику автомобиля.
— Отвечает за причиненный вред собственник, если не докажет, что этот вред причинен третьим лицом по обстоятельствам, не зависящим от собственника. Например, в случае угона машины. Но она же на угон не заявляла, — объясняет юрист Сергей Егоров. — Она эту версию озвучила, и, судя по всему, ее не проверили должным образом, но она и не подтвердилась. Заявление об угоне она не писала, о факте ДТП не сообщала. А это же всё в суде будет выясняться.
Он уверен, что водителю разбитой машины нужно проявить больше активности и жаловаться на работу сотрудников ГИБДД.
— ГИБДД явно не доработали. У нас полиция последние годы странную позицию начала занимать — пришел человек, свою версию рассказал, и ему поверили на честном слове. «Я не виноват. Ничего не совершал». «Хорошо, дело закрыто». Так получается? Можно написать жалобу в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы провели служебную проверку. И затем в прокуратуру, — советует юрист.
Редакция НГС обратилась в ГУ МВД по Новосибирской области с официальным запросом — сколько дел было закрыто
Как должен был поступить водитель кроссовера
Водитель, который попал в ДТП, должен остановиться — оставлять место аварии запрещено.
— Водитель должен был остаться на месте ДТП, вызвать ГИБДД или составить европротокол, если согласен в обстоятельствах аварии. При необходимости нужно вызвать и скорую помощь, — подчеркнул юрист.
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На прошлой неделе мы изучали нестандартное ДТП — один автомобиль догнал другой и врезался в него. Казалось бы, чего нестандартного — а вся суть в том, что жертва ни с того ни с сего притормозила перед светофором, который показывал вполне себе разрешенный зеленый свет. Кто в итоге будет виноват — подробнее в нашем материале.