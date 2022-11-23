«Была на базаре». Сибирячке поверили, что в аварию на ее машине попал кто-то другой — пострадавший в шоке

9 июля Сергей Ковальчук на своем новеньком Volkswagen Polo ехал по кольцу в Линево, когда сзади в седан врезался белоснежный кроссовер Mitsubishi Outlander, который тут же уехал дальше. Удар хоть и был достаточно сильным, но пострадавших и погибших среди людей в ДТП не было. Владелец седана остановился и вызвал ГИБДД.

— Мы не ехали вместе, я его не подрезал, такого не было, гонок тоже не было. Не знаю, почему так произошло. Можно только догадываться, в каком состоянии был водитель. Но было видно, что он преднамеренно стукнул мою машину, — убежден Сергей Ковальчук.