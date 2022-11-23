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«Была на базаре». Сибирячке поверили, что в аварию на ее машине попал кто-то другой — пострадавший в шоке

Владелец разбитой машины сейчас не может получить никаких выплат по страховой

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Административное дело закрыли из-за того, что «установить водителя, совершившего ДТП, не удалось»

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Летом на дороге в Линево под Новосибирском произошло на первый взгляд непримечательное ДТП. Белоснежный кроссовер врезался в новенький седан сзади и скрылся с места происшествия. Всё попало на видеокамеры, машину легко нашли, как и ее владелицу. Но женщина заявила, что пока она ходила на базар, ее машину угнал неизвестный, разбил и вернул аккуратно на парковку. Кто это был, почему ключи остались в дорогом внедорожнике и по какой причине владелица не заявила об угоне? Ответы на эти вопросы, судя по всему, сотрудников ГИБДД не особо волновали, потому что административное дело закрыли по причине — «установить водителя, совершившего ДТП, не удалось». Владелец седана остался в недоумении от такого постановления — он не может получить страховую выплату и готовится идти в суд.

9 июля Сергей Ковальчук на своем новеньком Volkswagen Polo ехал по кольцу в Линево, когда сзади в седан врезался белоснежный кроссовер Mitsubishi Outlander, который тут же уехал дальше. Удар хоть и был достаточно сильным, но пострадавших и погибших среди людей в ДТП не было. Владелец седана остановился и вызвал ГИБДД.

— Мы не ехали вместе, я его не подрезал, такого не было, гонок тоже не было. Не знаю, почему так произошло. Можно только догадываться, в каком состоянии был водитель. Но было видно, что он преднамеренно стукнул мою машину, — убежден Сергей Ковальчук.

Ему удалось взять видео ДТП с одной из камер наблюдения.

Сергей вызвал на место ДТП сотрудников ГИБДД. Все было зафиксировано, а спустя три месяца мужчине пришло постановление о закрытии административного дела по ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

— Три месяца меня мурыжили, и дело закрыли. Машину нашли, собственника нашли, а кто был за рулем — нет. Всё, до свидания. Собственница машины объяснила, что 9 июля пошла на базар, отсутствовала примерно два часа. Вернулась — машина была открыта, ключ был в зажигании. Ее вообще ничего не смутило. По нашему закону получается, что можно ездить и делать что хочешь? А потом говоришь: «А я где-то спал, меня там не было. Главное, чтобы меня не поймали», — возмущен владелец седана. — Это просто смешно.

Мужчина сейчас не может получить никаких выплат по страховой.

— Не могу получить ничего. Ни выплату, ничего. Поврежден бампер задний и поведен багажник. Машина новая — 2020 года, в салоне брал, она еще на гарантии. Непонятно, что под бампером. Удар был достаточно сильный. Не могу ничего отремонтировать, вообще ничего не могу. Почему нельзя по-человечески поступать? Остановись, порешай на месте. Планирую в суд идти, — настроен решительно Сергей.

В постановлении о прекращении административного дела указано, что «установить водителя, совершившего ДТП, а также опросить не представилось возможным». При этом владелицу Mitsubishi Outlander опросили.

«Ну и что она бы вызвала? Кто бы это искал?»

Наталья Басманова рассказала полицейским, что в тот день поехала на базар. Когда вернулась на парковку к машине, то обнаружила странности:

— Когда подошла к автомобилю, то обратила внимание, что водительская дверь была не закрыта на замок, а ключ находится в замке зажигания, — говорится в объяснении, которое имеется в распоряжении редакции. — Я подумала, что забыла закрыть автомобиль, уходя на базар. Я села в автомобиль и поехала домой. Позже от сотрудников ГИБДД мне стало известно, что на нем неизвестным мне лицом было совершено ДТП в Линево. Я в этот день в Линево не ездила, автомобиль никому не передавала.

Женщина указывает, что на видео в ГИБДД увидела, что за рулем был какой-то мужчина. В деле имеются фото поврежденного переднего бампера Mitsubishi.

Разбитый задний бампер Volkswagen

Разбитый задний бампер Volkswagen

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Корреспондент НГС дозвонилась до владелицы машины. Наталья Геннадьевна сначала попросила перезвонить через полчаса, затем несколько раз не брала трубку, а вечером перезвонила.

Но из трубки донесся мужской голос. Сначала мужчина представился Русланом, затем он сказал, что его зовут Роман Сергеевич. В итоге сообщил, что он — Роман Сергеев.

— Я ее домашний адвокат. На что подавать можно? Вы сами понимаете, что у нас тут в Искитимском районе творится. Куда наш начальник смотрит ГАИ? — начал свою речь мужчина.

На повторный вопрос корреспондента НГС, почему Наталья Геннадьевна не вызвала ГИБДД, увидев, что ее машина повреждена, а дверь открыта, Роман ответил:

— Ну и что она бы вызвала? Кто бы это искал? Я откуда знаю?

— Так вы же ее домашний адвокат. Давайте я с ней поговорю?

— Она не вызвала, потому что прекрасно понимает, что никто ничего искать не будет. Здесь конкретный беспредел среди сотрудников ГИБДД. А кто на ней что совершил, она это объяснила. Да, там было видно мужское лицо, кто там был за рулем. Я сам даже искал и не могу найти. Там такая ситуация.

В итоге Роман предложил больше не продолжать беседу. На этом диалог и закончился:

— Если бы был нормальный мужик, который стукнулся, а не на женщину давить. Наталья Геннадьевна с вами разговаривать не будет.

«ГИБДД явно не доработали»

Юрист советует написать жалобу на сотрудников полиции, которые прекратили административное дело

Юрист советует написать жалобу на сотрудников полиции, которые прекратили административное дело

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Эксперты уверены, что владельцу Volkswagen Polo нужно настаивать на проведении более тщательного расследования.

— Если был факт угона, то должны были провести следственные действия. А если на руле были отпечатки пальцев только этой женщины, то ни о каком угоне речи быть не могло. Чаще всего камеры возле торговых точек фиксируют — кто куда и когда выходил. И если сама женщина отъезжала с парковки, то о чем можно говорить? — отметил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России. — Они взяли с нее объяснение, и всё — концы в воду.

В судебном порядке можно предъявить иск и к собственнику автомобиля.

— Отвечает за причиненный вред собственник, если не докажет, что этот вред причинен третьим лицом по обстоятельствам, не зависящим от собственника. Например, в случае угона машины. Но она же на угон не заявляла, — объясняет юрист Сергей Егоров. — Она эту версию озвучила, и, судя по всему, ее не проверили должным образом, но она и не подтвердилась. Заявление об угоне она не писала, о факте ДТП не сообщала. А это же всё в суде будет выясняться. Вопросы-то будут к ней задавать. Но нужно вникать в дело более тщательно.

Он уверен, что водителю разбитой машины нужно проявить больше активности и жаловаться на работу сотрудников ГИБДД.

— ГИБДД явно не доработали. У нас полиция последние годы странную позицию начала занимать — пришел человек, свою версию рассказал, и ему поверили на честном слове. «Я не виноват. Ничего не совершал». «Хорошо, дело закрыто». Так получается? Можно написать жалобу в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы провели служебную проверку. И затем в прокуратуру, — советует юрист.

Редакция НГС обратилась в ГУ МВД по Новосибирской области с официальным запросом — сколько дел было закрыто из-за того, что невозможно было найти виновника ДТП, и насколько тщательно проверялась версия владелицы кроссовера.

Как должен был поступить водитель кроссовера

Водитель обязан остановиться, если попал в ДТП

Водитель обязан остановиться, если попал в ДТП

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Водитель, который попал в ДТП, должен остановиться — оставлять место аварии запрещено.

— Водитель должен был остаться на месте ДТП, вызвать ГИБДД или составить европротокол, если согласен в обстоятельствах аварии. При необходимости нужно вызвать и скорую помощь, — подчеркнул юрист.

По ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», а именно по ч. 2 (оставление водителем места ДТП) водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

На прошлой неделе мы изучали нестандартное ДТП — один автомобиль догнал другой и врезался в него. Казалось бы, чего нестандартного — а вся суть в том, что жертва ни с того ни с сего притормозила перед светофором, который показывал вполне себе разрешенный зеленый свет. Кто в итоге будет виноват — подробнее в нашем материале.

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