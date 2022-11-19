Водитель-новичок внезапно затормозил на зеленый свет, и его раздавил грузовик. Решаем, кто виноват

Сегодня изучаем нестандартное ДТП — один автомобиль догнал другой и врезался в него. Казалось бы, чего нестандартного — а вся суть в том, что жертва ни с того ни с сего притормозила перед светофором, который показывал вполне себе разрешенный зеленый свет. Кто в итоге будет виноват — подробнее в нашем материале.
Город Бердск,
Обычно на наших дорогах принято так — кто въехал сзади, тот и виноват. Но тут ситуация нестандартная, ведь легковой автомобиль необоснованно затормозил и создал аварийную ситуацию. Можно только предполагать, почему его водитель сделал это — посмотрел на стоящую машину слева, подумал, что горит красный или что-то еще. Возможно, значок новичка на заднем стекле всё объясняет — человек мог просто растеряться.
— Сложно сказать, почему легковой притормозил. Вину, скорее всего, сделают обоюдную либо вообще грузовику, потому что не соблюдал дистанцию, пункт 10.1 не соблюдал. Легковушка не тормозила в пол, просто остановилась, но зачем остановилась, это большой вопрос. Я бы чисто по-человечески вину легковушке дал, — отмечает руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Да, тут можно применить этот пункт в части того, что водитель грузовика выбрал не ту скорость. Но есть в правилах и пункт, который запрещает экстренное торможение.
Пункт 10.5. Водителю запрещается... резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
Вся загвоздка в том, как можно расценить торможение легковушки — обычное замедление или всё-таки резкое торможение. От этого и зависит исход дела и определение виновника ДТП. В любом случае будет не лишним напомнить водителям, что необходимо держать дистанцию с запасом, на случай вот таких вот «тормозов на зеленый свет».
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