Водитель-новичок внезапно затормозил на зеленый свет, и его раздавил грузовик. Решаем, кто виноват

Сегодня изучаем нестандартное ДТП — один автомобиль догнал другой и врезался в него. Казалось бы, чего нестандартного — а вся суть в том, что жертва ни с того ни с сего притормозила перед светофором, который показывал вполне себе разрешенный зеленый свет. Кто в итоге будет виноват — подробнее в нашем материале.



Город Бердск, Т-образное пересечение двух дорог. Вот мы видим, как в левом ряду стоит автомобиль в ожидании зеленой стрелки для левого поворота, при этом для основного потока прямо горит зеленый сигнал. Далее в среднем ряду появляется легковушка, которая замедляется и останавливается перед стоп-линией, будто горит красный свет. Тут же в легковушку врезается грузовичок — смотрите видео.