«Увидел руку, торчащую из-под земли»: новосибирец провалился в открытый люк — его спас водитель такси

О происшествии сообщил анонимный автор в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». По его данным, инцидент произошел 21 декабря в 02:00 на улице Героев Революции. Пострадавший шел ночью домой.

— Проезжающий мимо таксист увидел руку, торчащую из-под земли, остановился и помог вылезти парню. Я тоже помогала, — указано в сообщении. — Молодой человек сначала подавал признаки жизни, но через несколько минут начались рвота и хрипы, он перестал дышать.

