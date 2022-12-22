«Увидел руку, торчащую из-под земли»: новосибирец провалился в открытый люк — его спас водитель такси

В Первомайском районе Новосибирска 35-летний мужчина провалился в открытый люк. Сибиряка смогли достать водитель такси и очевидец.
О происшествии сообщил анонимный автор в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». По его данным, инцидент произошел 21 декабря в 02:00 на улице Героев Революции. Пострадавший шел ночью домой.
— Проезжающий мимо таксист увидел руку, торчащую из-под земли, остановился и помог вылезти парню. Я тоже помогала, — указано в сообщении. — Молодой человек сначала подавал признаки жизни, но через несколько минут начались рвота и хрипы, он перестал дышать.
По словам анонимного автора, водитель такси вызвал скорую помощь мужчине, а затем начал делать ему массаж сердца. В сообщении указано, что врачи приехали на место происшествия спустя час после вызова.
— Таксист незамедлительно начал делать массаж сердца и вернул парня с того света. Медиков мы прождали целый час. За это время мимо проезжала скорая, которой мы подавали знаки, что здесь нужна помощь, — сообщил автор.
НГС обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В министерстве пообещали уточнить информацию о происшествии.
Отметим, в октябре в Новосибирске на одном из СТО мужчина упал в смотровую яму. Пострадавший не мог выбраться самостоятельно, ему понадобилась помощь спасателей.