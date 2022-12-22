СЕЙЧАС -12°С
Пробки 1/10
usd 70.53
eur 75.09
Тема дняВсероссийский съезд Дедов Морозов в Новосибирске
Все новости
Все новости

«Увидел руку, торчащую из-под земли»: новосибирец провалился в открытый люк — его спас водитель такси

По словам очевидцев, медики прибыли на место происшествия спустя час после вызова

3 262

По данным очевидцев, мужчина шел ночью домой

Поделиться

В Первомайском районе Новосибирска 35-летний мужчина провалился в открытый люк. Сибиряка смогли достать водитель такси и очевидец.

О происшествии сообщил анонимный автор в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». По его данным, инцидент произошел 21 декабря в 02:00 на улице Героев Революции. Пострадавший шел ночью домой.

— Проезжающий мимо таксист увидел руку, торчащую из-под земли, остановился и помог вылезти парню. Я тоже помогала, — указано в сообщении. — Молодой человек сначала подавал признаки жизни, но через несколько минут начались рвота и хрипы, он перестал дышать.

По словам автора сообщения, врачи прибыли на место происшествия через час после вызова

По словам автора сообщения, врачи прибыли на место происшествия через час после вызова

Поделиться

По словам анонимного автора, водитель такси вызвал скорую помощь мужчине, а затем начал делать ему массаж сердца. В сообщении указано, что врачи приехали на место происшествия спустя час после вызова.

— Таксист незамедлительно начал делать массаж сердца и вернул парня с того света. Медиков мы прождали целый час. За это время мимо проезжала скорая, которой мы подавали знаки, что здесь нужна помощь, — сообщил автор.

НГС обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В министерстве пообещали уточнить информацию о происшествии.

Отметим, в октябре в Новосибирске на одном из СТО мужчина упал в смотровую яму. Пострадавший не мог выбраться самостоятельно, ему понадобилась помощь спасателей.

По теме

ЛюкПомощьПроисшествияСкорая помощь
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter