Чтобы никто не падал: на станции «Красный проспект» усовершенствовали скамейку для пассажиров

На перроне станции метро «Красный проспект» усовершенствовали скамейку. Там появилась деревянная спинка для безопасности.
По информации пресс-службы метрополитена, к ним обратилась пассажирка — женщина указала на то, что лавочка небезопасна. По ее мнению, от одного неосторожного движения ребенок может упасть с серьезной высоты и получить травмы.
В итоге скамейку усовершенствовали, чтобы этого не допустить.
С 23 декабря тариф в метро вырастет до 30 рублей — деньги нужны в том числе для обновления подвижного состава и запуска поездов с пятью вагонами.