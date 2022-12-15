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Чтобы никто не падал: на станции «Красный проспект» усовершенствовали скамейку для пассажиров

Пассажиры попросили сделать спинку, потому что дети могут провалиться в щель

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Раньше на главной скамейке станции спинки не было

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На перроне станции метро «Красный проспект» усовершенствовали скамейку. Там появилась деревянная спинка для безопасности.

По информации пресс-службы метрополитена, к ним обратилась пассажирка — женщина указала на то, что лавочка небезопасна. По ее мнению, от одного неосторожного движения ребенок может упасть с серьезной высоты и получить травмы.

В итоге скамейку усовершенствовали, чтобы этого не допустить.

С 23 декабря тариф в метро вырастет до 30 рублей — деньги нужны в том числе для обновления подвижного состава и запуска поездов с пятью вагонами.

Новосибирский метрополитенБезопасностьСкамейкиТравмы
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