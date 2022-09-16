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Стало посвободнее: в метро оценили эффект пятого вагона в час пик

Два состава ходят на Ленинской линии утром и вечером

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Составы с пятым вагоном ходят в часы пик

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31 августа в новосибирском метрополитене запустили пятивагонные составы — в мэрии оценили эффект от нововведения.

— В четырехвагонном электропоезде головной и хвостовой вагоны наполняются сильнее, чем промежуточные, соответственно, увеличение состава позволило разгрузить четвертый вагон на 30–40%, — ответили на запрос НГС в пресс-центре мэрии. — При этом в пятом вагоне остается место для посадки спешащих пассажиров, которые не успевали сесть в четвертый вагон.

В мэрии подчеркнули, что внедрение 5-вагонного состава позволяет увеличить количество вывозимых со станции пассажиров с 800 до 1000 и это положительно влияет на качество обслуживания и безопасность пассажиров, особенно в часы пик.

Утром пятивагонный состав выходит на линию с 07:00 до 09:00, а вечером — с 17:00 до 19:00.

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Новосибирский метрополитенТранспорт
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