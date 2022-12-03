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Тема дняАвтомобиль сбил двух женщин у «Локомотив-Арены»
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74-летний мужчина сбил двух женщин у «Локомотив-Арены» в Новосибирске — пострадавших доставили в больницу

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

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За рулем автомобиля находился 74-летний мужчина

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Вечером 3 декабря автомобиль «Тойота-Раш» сбил двух женщин в Центральном районе Новосибирска. По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.


Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в 20:40 у дома № 18 по улице Ипподромской. Там находится региональный центр волейбола «Локомотив-Арена».

74-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем «Тойота-Раш», совершил наезд на 2 пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия пострадали 32- и 48-летняя женщины. По данным пресс-службы ведомства, их доставили в лечебное учреждение, характер травм уточняется.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — указано в сообщении.

2 декабря в Первомайском районе Новосибирска сбили девушку. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

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