74-летний мужчина сбил двух женщин у «Локомотив-Арены» в Новосибирске — пострадавших доставили в больницу

Вечером 3 декабря автомобиль «Тойота-Раш» сбил двух женщин в Центральном районе Новосибирска. По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в 20:40 у дома
—
В результате происшествия пострадали 32- и
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — указано в сообщении.
2 декабря в Первомайском районе Новосибирска сбили девушку. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.