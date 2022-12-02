«Муж услышал сильнейший хлопок»: на Первомайке сбили девушку

В Первомайском районе Новосибирска около 8 утра произошло ДТП около ООТ «Радиостанция-2». Как сообщают в группе «Моя Первомайка», на дороге, вне зоны пешеходного перехода, сбили прохожего. На место вызвали скорую помощь.
Как сообщила жительница Виктория, сбита была девушка.
— Муж лифт стоял ждал в подъезде, услышал сильнейший хлопок, выглянул в окно и увидел, что человек сбит. Видимо, бежала на свой автобус. Проезжали мимо них чуть позже, девушка лежала, рядом с ней двое мужчин с термосом. Через несколько минут скорая подъехала, нас обогнала с мигалками, съехали на Тухачевского вниз. Дай бог, чтобы всё обошлось, насколько это возможно, — рассказала подписчица группы «Моя Первомайка».
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не было.
В Заельцовском районе Новосибирска 1 декабря произошло массовое ДТП на парковке. Женщина за рулем Toyota Camry врезалась в автомобиль Kia Rio X-Line, а после протаранила еще 4 машины, которые стояли на парковке.