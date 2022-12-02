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«Муж услышал сильнейший хлопок»: на Первомайке сбили девушку

ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода

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ДТП произошло 2 декабря

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В Первомайском районе Новосибирска около 8 утра произошло ДТП около ООТ «Радиостанция-2». Как сообщают в группе «Моя Первомайка», на дороге, вне зоны пешеходного перехода, сбили прохожего. На место вызвали скорую помощь.

Как сообщила жительница Виктория, сбита была девушка.

— Муж лифт стоял ждал в подъезде, услышал сильнейший хлопок, выглянул в окно и увидел, что человек сбит. Видимо, бежала на свой автобус. Проезжали мимо них чуть позже, девушка лежала, рядом с ней двое мужчин с термосом. Через несколько минут скорая подъехала, нас обогнала с мигалками, съехали на Тухачевского вниз. Дай бог, чтобы всё обошлось, насколько это возможно, — рассказала подписчица группы «Моя Первомайка».

ДТП произошло недалеко от остановки

ДТП произошло недалеко от остановки

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Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не было.

В Заельцовском районе Новосибирска 1 декабря произошло массовое ДТП на парковке. Женщина за рулем Toyota Camry врезалась в автомобиль Kia Rio X-Line, а после протаранила еще 4 машины, которые стояли на парковке.

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