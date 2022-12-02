«Муж услышал сильнейший хлопок»: на Первомайке сбили девушку

Как сообщила жительница Виктория, сбита была девушка.

— Муж лифт стоял ждал в подъезде, услышал сильнейший хлопок, выглянул в окно и увидел, что человек сбит. Видимо, бежала на свой автобус. Проезжали мимо них чуть позже, девушка лежала, рядом с ней двое мужчин с термосом. Через несколько минут скорая подъехала, нас обогнала с мигалками, съехали на Тухачевского вниз. Дай бог, чтобы всё обошлось, насколько это возможно, — рассказала подписчица группы «Моя Первомайка».