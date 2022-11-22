Новосибирский метрополитен получит 25 миллионов рублей за перевозку пассажиров

Новосибирский метрополитен получит субсидию в размере 25 миллионов рублей. Она нужна для компенсации недополученных доходов.
Протокол о выделении средств опубликован на сайте мэрии Новосибирска.
— Признать победителем отбора и заключить соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчика в связи с осуществлением перевозки льготных категорий граждан заявителем МУП «Новосибирский метрополитен», — говорится в документе.
Предприятие получит субсидию, так как перевозит пассажиров по «Социальной карте», «МПК-дисконт», «Карте студента» и «Карте школьника». Документ подписал глава департамента транспорта Новосибирска Константин Васильев.
Сейчас стоимость проезда в Новосибирском метрополитене составляет 27 рублей. В декабре цена может увеличиться до 30 рублей.