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Новосибирский метрополитен получит 25 миллионов рублей за перевозку пассажиров

Предприятию положена субсидия, так как оно занимается перевозкой льготных категорий граждан

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Средства выделит департамент транспорта

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Новосибирский метрополитен получит субсидию в размере 25 миллионов рублей. Она нужна для компенсации недополученных доходов.

Протокол о выделении средств опубликован на сайте мэрии Новосибирска.

— Признать победителем отбора и заключить соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчика в связи с осуществлением перевозки льготных категорий граждан заявителем МУП «Новосибирский метрополитен», — говорится в документе.

Предприятие получит субсидию, так как перевозит пассажиров по «Социальной карте», «МПК-дисконт», «Карте студента» и «Карте школьника». Документ подписал глава департамента транспорта Новосибирска Константин Васильев.

Сейчас стоимость проезда в Новосибирском метрополитене составляет 27 рублей. В декабре цена может увеличиться до 30 рублей.

МетрополитенНовосибирский метрополитенСубсидия
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