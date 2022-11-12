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СрочноПроезд в метро может подорожать до 30 рублей
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Проезд в метро в Новосибирске может подорожать уже в декабре до 30 рублей

Региональные власти опубликовали проект постановления

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Новые тарифы в метро Новосибирска могут действовать с 15 декабря 2022 года

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В Новосибирске с декабря могут поднять стоимость проезда в метрополитене. Соответствующий проект постановления правительства Новосибирской области опубликован на сайте «Электронное правосудие» региона.

Согласно документу, стоимость одной поездки в метро может увеличиться до 30 рублей с середины декабря этого года. В настоящее время цена на проезд составляет 27 рублей.

— Установить и ввести в действие с 15 декабря 2022 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 30 рублей за одну перевозку, — указано в документе.

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Проект постановления разработал департамент по тарифам Новосибирской области. Документ еще не принят.

Отметим, в прошлом году новые тарифы на метро в Новосибирске приняли также с 15 декабря. Стоимость проезда увеличилась с 26 до 27 рублей. О возможном повышении тарифов на общественный транспорт в декабре ранее сообщали источники НГС.

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