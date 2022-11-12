Проезд в метро в Новосибирске может подорожать уже в декабре до 30 рублей

Отметим, в прошлом году новые тарифы на метро в Новосибирске приняли также с 15 декабря. Стоимость проезда увеличилась с 26 до 27 рублей. О возможном повышении тарифов на общественный транспорт в декабре ранее сообщали источники НГС.