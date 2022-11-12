Проезд в метро в Новосибирске может подорожать уже в декабре до 30 рублей
Региональные власти опубликовали проект постановления
В Новосибирске с декабря могут поднять стоимость проезда в метрополитене. Соответствующий проект постановления правительства Новосибирской области опубликован на сайте «Электронное правосудие» региона.
Согласно документу, стоимость одной поездки в метро может увеличиться до 30 рублей с середины декабря этого года. В настоящее время цена на проезд составляет 27 рублей.
— Установить и ввести в действие с 15 декабря 2022 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 30 рублей за одну перевозку, — указано в документе.
Проект постановления разработал департамент по тарифам Новосибирской области. Документ еще не принят.
Отметим, в прошлом году новые тарифы на метро в Новосибирске приняли также с 15 декабря. Стоимость проезда увеличилась с 26 до 27 рублей. О возможном повышении тарифов на общественный транспорт в декабре ранее сообщали источники НГС.