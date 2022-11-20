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На двух перекрестках Новосибирска установят новые светофоры — показываем на карте

За работы готовы заплатить 7,6 миллиона рублей

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Работы проведут в Октябрьском районе Новосибирска

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Новосибирские власти объявили аукционы на установку светофоров на двух перекрестках города. Заказчиком работ выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

По данным сайта госзакупок, общая максимальная стоимость работ по установке светофорных объектов составляет более 7,6 миллиона рублей. Работы проведут в Октябрьском районе города.

Согласно документам, победитель торгов установит светофоры на перекрестках улиц Кирова и Грибоедова, а также Бориса Богаткова и Толстого. Подрядчик проведет монтажные, пусконаладочные работы, а также тестовые запуски светофоров.

Выполнить работы необходимо до 20 декабря

Выполнить работы необходимо до 20 декабря

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Завершить работы по установке светофоров на перекрестках необходимо до 20 декабря этого года. Подвести итоги определения подрядчика планируется 29 ноября.

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