В Шерегеше открыли новую дорогу до курорта: шаманы с бубном провели обряд ради ее безопасности

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках старта нового горнолыжного сезона в Шерегеше открыл движение по новой дороге, ведущей от поселка к курорту. Ожидается, что она разгрузит ранее единственную существовавшую дорогу к секторам А и Б, где в пиковые часы образовывались гигантские пробки.

Перед открытием шорские шаманы провели обряд, чтобы движение было безопасным и не случалось аварий, передает NGS42.RU.