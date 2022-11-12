В Шерегеше открыли новую дорогу до курорта: шаманы с бубном провели обряд ради ее безопасности
Протяженность участка — почти
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках старта нового горнолыжного сезона в Шерегеше открыл движение по новой дороге, ведущей от поселка к курорту. Ожидается, что она разгрузит ранее единственную существовавшую дорогу к секторам А и Б, где в пиковые часы образовывались гигантские пробки.
Перед открытием шорские шаманы провели обряд, чтобы движение было безопасным и не случалось аварий, передает NGS42.RU.
— Она [дорога] улучшит серьезно транспортную доступность, и пробок станет меньше. Дорога шире, и по ней легче разъезжаться и подъезжать к парковке. Она, конечно же, улучшит ситуацию с пробками, — сказал Сергей Цивилев журналистам во время пресс-подхода, добавив, что еще есть над чем работать в этом направлении.
Губернатор отметил, что задача властей — «расходиться в
Протяженность новой двухполосной дороги — 2,75 км. Она соединена с существовавшей до этого улично-дорожной сетью. Один из элементов нового участка — кольцо недалеко от стоянки у комплекса Ski resort Belka. Работы были выполнены с привлечением федеральных денег по программе социально-экономического развития Кузбасса, которую утвердили в 2021 году. На строительство выделили 196,7 млн рублей.
Редакция NGS42.RU сегодня работает на открытии горнолыжного сезона, здесь можно посмотреть онлайн-трансляцию того, что происходит на горе Зеленой.
Ранее НГС рассказывал, что новосибирский горнолыжный комплекс «Юрманка» готовят к открытию — пока он будет работать в режиме выходного дня.