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В Шерегеше открыли новую дорогу до курорта: шаманы с бубном провели обряд ради ее безопасности

Протяженность участка — почти 3 км

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Ранее до Шерегеша вела только одна дорога

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках старта нового горнолыжного сезона в Шерегеше открыл движение по новой дороге, ведущей от поселка к курорту. Ожидается, что она разгрузит ранее единственную существовавшую дорогу к секторам А и Б, где в пиковые часы образовывались гигантские пробки.

Перед открытием шорские шаманы провели обряд, чтобы движение было безопасным и не случалось аварий, передает NGS42.RU.

Как уточняет <a href="https://tass.ru/obschestvo/16305747" class="_ io-leave-page" target="_blank">ТАСС</a>, шорские шаманы — представители коренного малочисленного народа Горной Шории, в районе которой расположен курорт

Как уточняет ТАСС, шорские шаманы — представители коренного малочисленного народа Горной Шории, в районе которой расположен курорт

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— Она [дорога] улучшит серьезно транспортную доступность, и пробок станет меньше. Дорога шире, и по ней легче разъезжаться и подъезжать к парковке. Она, конечно же, улучшит ситуацию с пробками, — сказал Сергей Цивилев журналистам во время пресс-подхода, добавив, что еще есть над чем работать в этом направлении.

Губернатор отметил, что задача властей — «расходиться в сектор Б», так как сектор А уже обладает достаточной нагрузкой туристической инфраструктуры.

Протяженность новой двухполосной дороги — 2,75 км. Она соединена с существовавшей до этого улично-дорожной сетью. Один из элементов нового участка — кольцо недалеко от стоянки у комплекса Ski resort Belka. Работы были выполнены с привлечением федеральных денег по программе социально-экономического развития Кузбасса, которую утвердили в 2021 году. На строительство выделили 196,7 млн рублей.

Редакция NGS42.RU сегодня работает на открытии горнолыжного сезона, здесь можно посмотреть онлайн-трансляцию того, что происходит на горе Зеленой.

Ранее НГС рассказывал, что новосибирский горнолыжный комплекс «Юрманка» готовят к открытию — пока он будет работать в режиме выходного дня.

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