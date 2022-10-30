Казахстанская авиакомпания отменила рейсы в Новосибирск — эксперт объяснил, как долго продлятся ограничения
Qazaq Air сообщила сегодня о невыдаче российскими властями разрешения на полеты
Директор Института воздушного и космического права Aerohelp Олег Аксаментов сообщил, что ограничения на полеты Астана — Новосибирск и Усть-Каменогорск — Новосибирск авиакомпанией Qazaq Air долго не продлятся. В ближайшее время, по его мнению, авиасообщение должно быть восстановлено.
— Между Россией и Казахстаном заключено соглашение о международных воздушных сообщениях. В нем указаны маршруты, частота полетов и назначены перевозчика от каждой страны и авиационные власти стран должны согласовать их. Почему Росавиация не утвердила, мы точно знать не можем, но одна из причин, по которой могли не выдать разрешение — это проблемы с безопасностью пролётов, — пояснил специалист.
Напомним, сегодня авиакомпания сообщила об отмене рейса Астана — Новосибирск, запланированного на 30 октября. Также перевозчик заявил, что временно приостанавливаются полеты из-за невыдачи разрешения авиационных властей России на выполнение международных регулярных полетов.
— Считаю, это временная отмена рейсов. Возможно просто не выдали разрешение в срок и ближайшие рейсы пришлось отменить. Или же, если разрешение не выдают по каким-то неустранимым причинам, то тогда Казахстан обязан предоставить другого перевозчика. Если же причины устранимы, то после их ликвидации разрешение выдадут, — отметил Олег Аксаментов.
По словам специалиста, на материальное возмещение из-за отмены авиарейса могут претендовать только те граждане, которые смогут доказать материальный ущерб:
— Все претензии будут предъявляться к перевозчику. По поводу компенсации, пассажиры, которые могут доказать, что у них возник ущерб материальный из-за задержки или отмены рейса, то такие убытки должны быть возмещены перевозчикам.
Этой осенью Qazaq Air уже отменяла авиасообщение с Новосибирском. Компания получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве.