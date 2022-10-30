Казахстанская авиакомпания отменила рейсы в Новосибирск — эксперт объяснил, как долго продлятся ограничения

Директор Института воздушного и космического права Aerohelp Олег Аксаментов сообщил, что ограничения на полеты Астана — Новосибирск и Усть-Каменогорск — Новосибирск авиакомпанией Qazaq Air долго не продлятся. В ближайшее время, по его мнению, авиасообщение должно быть восстановлено.

— Между Россией и Казахстаном заключено соглашение о международных воздушных сообщениях. В нем указаны маршруты, частота полетов и назначены перевозчика от каждой страны и авиационные власти стран должны согласовать их. Почему Росавиация не утвердила, мы точно знать не можем, но одна из причин, по которой могли не выдать разрешение — это проблемы с безопасностью пролётов, — пояснил специалист.