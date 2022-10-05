Через площадь Труда к Димитровскому мосту протянулась пробка в 4 километра
Также утром затруднен проезд по Октябрьскому мосту
В Новосибирске утром 5 октября собрались пробки, которые сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 5 баллов. Заторы образовались на подъезде к Димитровскому и Октябрьскому мостам.
По данным «Яндекса», на Димитровском мосту произошло две аварии в среднем и правом рядах. Движение также затруднено на проезде и площади Энергетиков и площади Труда. Протяженность пробки составляет 4,4 километра.
Заторы собрались на улицах Немировича-Данченко, Блюхера и проспекте Карла Маркса на подъезде к Октябрьскому мосту. Также движение затруднено на улице Большевистской в районе Речного вокзала.
В начале этой недели на выезде из Бердска собралась пробка длиной в 10 километров. Это произошло из-за массовой аварии.