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Через площадь Труда к Димитровскому мосту протянулась пробка в 4 километра

Также утром затруднен проезд по Октябрьскому мосту

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Так сейчас выглядит пробка на площади Труда. Запись транслирует «Электронный город»

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В Новосибирске утром 5 октября собрались пробки, которые сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 5 баллов. Заторы образовались на подъезде к Димитровскому и Октябрьскому мостам.

По данным «Яндекса», на Димитровском мосту произошло две аварии в среднем и правом рядах. Движение также затруднено на проезде и площади Энергетиков и площади Труда. Протяженность пробки составляет 4,4 километра.

Пробка есть и на Октябрьском мосту

Пробка есть и на Октябрьском мосту

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Заторы собрались на улицах Немировича-Данченко, Блюхера и проспекте Карла Маркса на подъезде к Октябрьскому мосту. Также движение затруднено на улице Большевистской в районе Речного вокзала.

В начале этой недели на выезде из Бердска собралась пробка длиной в 10 километров. Это произошло из-за массовой аварии.

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