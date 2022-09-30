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Четыре рейса из Новосибирска задержали из-за сбоя системы бронирования билетов

Транспортная прокуратура начала проверку

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Задержки рейсов были до 30 минут

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Сегодня, 30 сентября, задержали четыре рейса из Новосибирска из-за сбоя системы бронирования билетов. Транспортная прокуратура начала проверку.

Как рассказали в прокуратуре, сбой системы бронирования билетов произошел утром с 05:30 до 06:30. В результате чего возле стоек регистрации ПАО «Аэрофлот» скопились пассажиры внутренних рейсов. На 30 минут задержали четыре рейса: два в Москву, Санк-Петербург и Сочи.

Толпу заметили подписчики паблика «ВКонтакте» «АСТ-54».

Десятки людей стояли в очереди

Десятки людей стояли в очереди

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На данный момент неисправность программного обеспечения авиакомпанией устранена, рейсы осуществляются в штатном режиме.

— По данному факту Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

26 сентября в сочинском аэропорту на 10 часов задержали рейс в Новосибирск. Как сообщил пассажир самолета, рейс S7 5104 должен был вылететь в 13:15 по местному времени, но в итоге вылет перенесли.

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