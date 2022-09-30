Четыре рейса из Новосибирска задержали из-за сбоя системы бронирования билетов

Сегодня, 30 сентября, задержали четыре рейса из Новосибирска из-за сбоя системы бронирования билетов. Транспортная прокуратура начала проверку.



Как рассказали в прокуратуре, сбой системы бронирования билетов произошел утром с 05:30 до 06:30. В результате чего возле стоек регистрации ПАО «Аэрофлот» скопились пассажиры внутренних рейсов. На 30 минут задержали четыре рейса: два в Москву, Санк-Петербург и Сочи.