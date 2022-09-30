Четыре рейса из Новосибирска задержали из-за сбоя системы бронирования билетов
Транспортная прокуратура начала проверку
Сегодня, 30 сентября, задержали четыре рейса из Новосибирска из-за сбоя системы бронирования билетов. Транспортная прокуратура начала проверку.
Как рассказали в прокуратуре, сбой системы бронирования билетов произошел утром с 05:30 до 06:30. В результате чего возле стоек регистрации ПАО «Аэрофлот» скопились пассажиры внутренних рейсов. На 30 минут задержали четыре рейса: два в Москву, Санк-Петербург и Сочи.
Толпу заметили подписчики паблика «ВКонтакте» «АСТ-54».
На данный момент неисправность программного обеспечения авиакомпанией устранена, рейсы осуществляются в штатном режиме.
— По данному факту Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
26 сентября в сочинском аэропорту на 10 часов задержали рейс в Новосибирск. Как сообщил пассажир самолета, рейс