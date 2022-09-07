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Пробка в 18 км протянулась по Северному объезду — на шоссе ведутся дорожные работы

Затор образовался в оба направления

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Пробка образовалась в оба направления

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Вечером 7 сентября многокилометровая пробка образовалась на Северном объезде в Новосибирске.

Как сообщили читатели НГС, движение затруднено от Колыванского шоссе до улицы Кедровая. По данным сервиса 2ГИС, пробка с незначительными просветами растянулась на 18 километров.

На дороге ведут ремонтные работы

На дороге ведут ремонтные работы

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Отметим, что на полосе, которая ведет от Колыванского шоссе до улицы Кедровая, идут дорожные работы.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на пробки в городе из-за ремонта Октябрьского моста. По данным сервиса 2ГИС, затруднение движения в городе оценивается в 7 баллов.

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