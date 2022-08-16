Пробки — 7 баллов: из-за ремонта на Октябрьском мосту жителям Новосибирска трудно попасть на левый берег
Сервис 2ГИС оценивает уровень затруднения движения в
Жители Новосибирска жалуются на пробки в городе из-за ремонта Октябрьского моста. По данным сервиса 2ГИС, затруднение движения в городе оценивается в 7 баллов.
— На дамбе Октябрьского моста вторую неделю ведутся работы в сторону левого берега, из-за чего стоит весь день мост и Восход, — сообщил читатель НГС.
Пользователи 2ГИС предлагают использовать метро, критикуют мэрию, а также называют Новосибирск первым городом по количеству пробок. На карте видно, что кроме затора на Октябрьском мосту, пробки есть на Димитровском мосту, улице Восход и Большевистской.
Движение транспорта по Октябрьскому мосту ограничили 29 июля с 20:00, об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Ремонт планировали с 2020 года, собираются провести четыре этапа ограничений, каждый займет по 5 дней. Полосы для ремонта закрывают постепенно.
НГС уже писал о пробке, которая образовалась утром в сторону левого берега. Посмотрите фотографии с места, куда лучше не заезжать.