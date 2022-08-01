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Октябрьский мост встал в пробках из-за долгожданного ремонта — 10 фото с места, куда лучше не заезжать

На мосту начали капитальные работы

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Ограничения движения пройдут в четыре этапа по пять дней каждый

Ограничения движения пройдут в четыре этапа по пять дней каждый

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В Новосибирске вечером в пятницу, 29 июля, перекрыли часть Октябрьского моста — там начали капитальный ремонт, который планировали с 2020 года. Утром на дороге образовалась пробка в сторону левого берега

На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как автомобилистам приходится передвигаться по загруженному мосту.

Мост построили в 1955 году и с тех пор капитально не ремонтировали

Мост построили в 1955 году и с тех пор капитально не ремонтировали

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Стоимость работ оценили в 2,2 милларда рублей

Стоимость работ оценили в 2,2 милларда рублей

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На проезжей части и тротуарах зальют выравнивающий бетонный слой, установят новые ограждения, восстановят плиты в районе тротуаров, установят новые деформационные швы

На проезжей части и тротуарах зальют выравнивающий бетонный слой, установят новые ограждения, восстановят плиты в районе тротуаров, установят новые деформационные швы

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Также подрядчик должен сделать новую облицовку из натурального камня под карнизами опор и другие работы

Также подрядчик должен сделать новую облицовку из натурального камня под карнизами опор и другие работы

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О планах по ремонту стало известно в 2020 году, аукцион на него объявили весной 2022 года

О планах по ремонту стало известно в 2020 году, аукцион на него объявили весной 2022 года

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Ремонтом занимается фирма «СпецТрансСтрой»

Ремонтом занимается фирма «СпецТрансСтрой»

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Тот же подрядчик строит станцию метро «Спортивная», реконструирует корпус центра «Вектор» и ремонтирует дороги в Новосибирске

Тот же подрядчик строит станцию метро «Спортивная», реконструирует корпус центра «Вектор» и ремонтирует дороги в Новосибирске

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Планируемая суточная интенсивность движения по мосту — <nobr class="_">40 000</nobr> машин

Планируемая суточная интенсивность движения по мосту — 40 000 машин

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Окончание работ по капремонту назначено на 9 декабря 2024 года

Окончание работ по капремонту назначено на 9 декабря 2024 года

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ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и транспортное строительство») образовано 1 октября 2009 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год — 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 год составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключил контракты на 5,6 миллиарда рублей.

НГС изучил план перекрытия полос движения на Октябрьском мосту. Посмотрите в одной картинке на то, какие трудности с проездом предстоят в ближайшее время.

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