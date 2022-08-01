Октябрьский мост встал в пробках из-за долгожданного ремонта — 10 фото с места, куда лучше не заезжать

В Новосибирске вечером в пятницу, 29 июля, перекрыли часть Октябрьского моста — там начали капитальный ремонт, который планировали с 2020 года. Утром на дороге образовалась пробка в сторону левого берега

На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как автомобилистам приходится передвигаться по загруженному мосту.