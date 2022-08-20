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Проблема

«Если там вода, как он прилипнет?»: новосибирец снял на видео укладку асфальта на шоссе во время дождя

Ремонт идет на трассе, ведущей в сторону горнолыжного комплекса «Ключи»

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Как заметил очевидец Сергей, асфальт укладывали на дороге в дождливый день, а на следующий, когда было сухо, ремонтные работы здесь не велись

Как заметил очевидец Сергей, асфальт укладывали на дороге в дождливый день, а на следующий, когда было сухо, ремонтные работы здесь не велись

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В Новосибирской области на видео сняли ремонт дороги, ведущей в сторону горнолыжного комплекса «Ключи»: укладка асфальта происходила во время дождя.

— Я проезжал здесь вечером 17 августа, когда шел дождь. И асфальт укладывали прямо в лужи. Жалко, ведь асфальт может не выдержать, пропасть. Потому что по технологии асфальт кладется на сухую поверхность, предварительно залитую битумом. А если там водяная прослойка, как он прилипнет? А там какой битум, там лужи были… Срезали старый асфальт — верхнюю часть — и накладывали новый. Прям под дождем рабочие были, в целлофановых накидках. <…> Дорога тут разбитая — ремонт давно назрел. Хотя ее тут делают чуть ли не каждый год. И почему-то обычно делают осенью, когда вода или снег. А весной снег сходит, и дорога тоже сходит, — рассказал корреспонденту НГС Сергей, который регулярно ездит по этой трассе.

Как уточнил Сергей, это был участок дороги примерно в 200 метров по улице Ионосферной в районе лыжной базы имени Алика Тульского и автобусной остановки.

Мужчина заметил, что ехал по тому же участку дороги на следующий день, когда было солнечно и сухо, но никакие дорожные работы не велись, строительной техники не было, хотя дорога была не доделана. «Возможно, ждут новый дождь», — пошутил мужчина.

По рассказу очевидца Сергея, ремонт проходил примерено в этом месте улицы Ионосферной

По рассказу очевидца Сергея, ремонт проходил примерено в этом месте улицы Ионосферной

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Как пояснили в Минтрансе Новосибирской области, этот участок дороги относится к зоне ответственности администрации Новосибирского сельского района. В районной администрации уточнили, что ремонтные работы выполняет строительная компания «Аникс».

ООО «СК Анис» образовано 30 сентября 2011. Директором и единственным учредителем, по данным «Контур.Фокуса», указана Нара Татосян. Компания активно участвует в госзакупках по строительству и ремонту дорог в Новосибирской области. За время деятельности СК «Анис» заключила более 400 контрактов на общую сумму 1 миллиард рублей. Финансовые показатели на конец 2021 года следующие: выручка — 163,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей.

Обсуждать с корреспондентом НГС технологию укладки асфальта в ливень руководитель строительной компании была не настроена.

— Я ничего об этом не знаю. Я руководитель компании, но у меня есть ответственные лица по каждому объекту. Будет запрос, я вам предоставлю всю информацию, — сухо ответила Нара Татосян.

То, что телефонный звонок журналиста по закону о СМИ тоже является запросом, Татосян не дослушала и положила трубку.

Не отвечал на телефонные звонки и Ашот Кроян. В приемной «Аникса» его назвали главным по вопросам, связанным со строительной техникой. А в администрации Новосибирского района заметили, что он является человеком, который решает вопросы от лица компании. После того как корреспондент НГС дозвонился до Крояна и представился, мужчина несколько раз сказал: «Алё», положил трубку и больше на звонки не отвечал.

Впрочем, комментарий по ситуации корреспонденту НГС дали в самой районной администрации.

— Мы их остановили из-за непогоды. Потом, когда уже ливень полил… Но там мы проверим [качество работ]. Результаты лабораторные придут, посмотрим качество. Здесь мы проконтролируем их, — заверил директор по дорожным вопросам МКУ «УК единого заказчика ЖКХ и строительства» Андрей Сухнонос.

В ноябре 2021 года НГС рассказал, можно ли класть асфальт в холодную погоду, на снег и в лужи.

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