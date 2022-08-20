«Если там вода, как он прилипнет?»: новосибирец снял на видео укладку асфальта на шоссе во время дождя

Как уточнил Сергей, это был участок дороги примерно в 200 метров по улице Ионосферной в районе лыжной базы имени Алика Тульского и автобусной остановки.



Мужчина заметил, что ехал по тому же участку дороги на следующий день, когда было солнечно и сухо, но никакие дорожные работы не велись, строительной техники не было, хотя дорога была не доделана. «Возможно, ждут новый дождь», — пошутил мужчина.