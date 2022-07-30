Октябрьский мост встал в пробку из-за дорожных работ в выходной день
Движение по переправе затруднено в обоих направлениях
Сотни водителей вынуждены простаивать в автомобильной пробке на Коммунальном мосту утром в субботу, 30 июля, из-за ремонта.
По данным 2GIS, уровень загруженности новосибирских дорог оценивается в 2 балла. Движение автомобильного транспорта затруднено в районе Октябрьского моста. Там сегодня проводят дорожные работы, причем в обоих направлениях.
В сторону левого берега рабочие заняли полосу прямо посередине переправы. В результате пробка начинается в районе улицы Фабричной, тянется по Большевистской с подъемом и почти до конца моста. Движение осложняется еще одной автомобильной аварией в данном направлении.
В сторону правого берег пробка начинается в районе ТЦ «Горский» на Немировича-Данченко. Медленно передвигаться в плотном потоке придется также из-за рабочих, которые оставили только одну полосу для движения.
В мае ФАС остановила контракт на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. Антимонопольная служба нашла нарушения в документах и поручила их исправить.