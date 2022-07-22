Корреспондент НГС проехал по странной велодорожке на Владимировской — посмотрите, что с ней сейчас

За два года разметка велодорожки на улице Владимировской в Новосибирске, качество которой критиковали некоторые жители, сильно стерлась. На одном из участков ее просто закрасили черной краской. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков проехал по этому маршруту и выяснил, с какими неудобствами приходится сталкиваться велосипедистам здесь.