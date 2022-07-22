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Корреспондент НГС проехал по странной велодорожке на Владимировской — посмотрите, что с ней сейчас

Показываем состояние дороги в видео от лица велосипедиста

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Разметку нанесли в 2020 году во время ремонта улицы Владимировской

Разметку нанесли в 2020 году во время ремонта улицы Владимировской

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За два года разметка велодорожки на улице Владимировской в Новосибирске, качество которой критиковали некоторые жители, сильно стерлась. На одном из участков ее просто закрасили черной краской. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков проехал по этому маршруту и выяснил, с какими неудобствами приходится сталкиваться велосипедистам здесь.

Посмотрите на видео, как сейчас выглядит разметка и какие препятствия есть на пути.

Протяженность велодорожки составляет <nobr class="_">1,7 километра</nobr>, в 2020 году на разметку и установку знаков потратили <nobr class="_">130 000</nobr> рублей

Протяженность велодорожки составляет 1,7 километра, в 2020 году на разметку и установку знаков потратили 130 000 рублей

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Во многих местах разметка стерлась. При этом тротуар на некоторых участках разделен таким образом, что кусты сбоку мешают либо пешеходам, либо велосипедистам

Во многих местах разметка стерлась. При этом тротуар на некоторых участках разделен таким образом, что кусты сбоку мешают либо пешеходам, либо велосипедистам

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На определенных участках разметка видна хорошо

На определенных участках разметка видна хорошо

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На своем протяжении велодорожка несколько раз прерывается

На своем протяжении велодорожка несколько раз прерывается

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Еще одна особенность дорожки — на разных участках она находится с разной стороны

Еще одна особенность дорожки — на разных участках она находится с разной стороны

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В этом случае велосипедная часть начинается прямо от ржавой лестницы

В этом случае велосипедная часть начинается прямо от ржавой лестницы

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Разметка не останавливает автомобилистов от парковки. Судя по указателям, часть тротуара справа предназначена для пешеходов

Разметка не останавливает автомобилистов от парковки. Судя по указателям, часть тротуара справа предназначена для пешеходов

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Одно из препятствий — вот такая лестница, по которой придется поднимать свой велосипед

Одно из препятствий — вот такая лестница, по которой придется поднимать свой велосипед

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Можно предположить, что кому-то не понравилось выделение отдельной полосы для велосипедистов, поэтому указатель просто закрасили

Можно предположить, что кому-то не понравилось выделение отдельной полосы для велосипедистов, поэтому указатель просто закрасили

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НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда в прошлый раз обновляли разметку велодорожки и планируется ли в этом году ее обновить.

В октябре 2020 года новосибирский велосипедист со стажем Андрей Гребнев проехал по этой странной дорожке. Он написал авторскую колонку о том, почему это место сложно назвать велодорожкой и почему недоволен воплощением идеи чиновников. Читайте его мнение в этом материале.

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