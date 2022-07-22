Корреспондент НГС проехал по странной велодорожке на
Владимировской — посмотрите, что с ней сейчас
Показываем состояние дороги в видео от лица велосипедиста
За два года разметка велодорожки на улице Владимировской в Новосибирске, качество которой критиковали некоторые жители, сильно стерлась. На одном из участков ее просто закрасили черной краской. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков проехал по этому маршруту и выяснил, с какими неудобствами приходится сталкиваться велосипедистам здесь.
Посмотрите на видео, как сейчас выглядит разметка и какие препятствия есть на пути.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда в прошлый раз обновляли разметку велодорожки и планируется ли в этом году ее обновить.
В октябре 2020 года новосибирский велосипедист со стажем Андрей Гребнев проехал по этой странной дорожке. Он написал авторскую колонку о том, почему это место сложно назвать велодорожкой и почему недоволен воплощением идеи чиновников. Читайте его мнение в этом материале.