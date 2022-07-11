Автостанцию на железнодорожном вокзале переносят в подземный переход

Кассово-диспетчерский пункт городского автовокзала Главный открыли в 2017 году. Это филиал городского автовокзала на Гусинобродском шоссе, который строила компания ООО «Авто-сервис», принадлежащая Андрею Гудовскому, ныне депутату городского совета.

За время работы городская автостанция у железнодорожного вокзала стала самой востребованной среди городских автостанций, при этом, по мнению пассажиров, одной из самых некомфортных, несмотря на транспортную доступность.

О том, что автостанцию решили снести, мэр сообщил еще в середине июня. На тот момент источник НГС утверждал, что ее переносят именно в строящийся подземный переход, однако официально мэрия это не подтвердила.