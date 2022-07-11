Автостанцию на железнодорожном вокзале переносят в подземный переход
Недавно мэрия приняла решение ее снести с прежнего места
Автостанцию на железнодорожном вокзале в Новосибирске решили перенести в подземный переход на площади Гарина-Михайловского — официальная презентация нового расположения станции состоится 12 июля.
— Объект станет важной частью транспортной инфраструктуры города и войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла на площади им. Гарина-Михайловского. В ближайшем будущем подземный автовокзал присоединится к существующей системе переходов, объединяющей метрополитен и железнодорожный вокзал, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Кассово-диспетчерский пункт городского автовокзала Главный открыли в 2017 году. Это филиал городского автовокзала на Гусинобродском шоссе, который строила компания ООО «Авто-сервис», принадлежащая Андрею Гудовскому, ныне депутату городского совета.
За время работы городская автостанция у железнодорожного вокзала стала самой востребованной среди городских автостанций, при этом, по мнению пассажиров, одной из самых некомфортных, несмотря на транспортную доступность.
О том, что автостанцию решили снести, мэр сообщил еще в середине июня. На тот момент источник НГС утверждал, что ее переносят именно в строящийся подземный переход, однако официально мэрия это не подтвердила.
Строительство подземного перехода с присоединением к переходу метрополитена, где планировалось разместить дополнительные объекты обслуживания пассажиров, началось в ноябре и завершилось в мае. Генеральным подрядчиком выступил МП «Метро МиР».
— Общая площадь объекта — 658 кв. метров, он состоит из двух частей: подземной (474 кв. м) и надземной (184 кв. м). В подземной части пассажирам будут доступны круглосуточные билетные кассы, туалетные комнаты, места для зарядки телефонов. Помещения оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщили в мэрии.
На ж/д вокзале есть также частная автостанция — зал ожидания на первом этаже железнодорожного вокзала, парковка автобусов — на площадке перед зданием.
Недавно новосибирские власти сообщили, что есть планы на строительство автовокзала на улице Петухова в 2027–2028 годах. Новый автовокзал на левобережье будет одноэтажным зданием площадью около 500–600 квадратных метров.