Мэр назвал еще одну причину пыли в Новосибирске — из-за нее в содержание дорог внесут изменения
Поручение Анатолий Локоть дал во время аппаратного совещания
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал разрушенные бордюры в городе - одной из причин пыли.
— Есть отлично отремонтированные дороги с удовлетворительным состоянием люков и выпавшим местами бордюрным каменем, что приводит к сползанию грунта и ко всему букету проблем, вплоть до пыли, — сообщил мэр во время аппаратного совещания. — Не требуется на всю длину бордюры менять, а есть несколько бордюров, которые выпали как зубы гнилые, и их нужно заменить просто.
Он добавил, что иногда ремонт бордюров входит в программы, например, БКД, но иногда и нет.
— У нас есть виды работ по БКД, когда ремонт бордюров входит, а есть, когда мы гоним погонные метры и километры, куда не входят ни перекрестки, ни пешеходные дорожки, ни бордюры, а только проезжая часть, — отметил мэр. — Прошу промониторить ситуацию. В содержание дорог включить пункт — содержание бордюров.
Ранее известный блогер-урбанист Илья Варламов высказался о новосибирской пыли и назвал ее вероятные причины. Материал об этом он разместил у себя в блоге.