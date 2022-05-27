Улицу Немировича-Данченко отремонтируют раньше срока на два месяца

В этом году отремонтируют последний участок длиной 800 метров улицы Немировича-Данченко, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на заявление мэра Анатолия Локтя. По итогам улица будет обновлена на всём протяжении. Это произойдет в июне, на два месяца раньше срока.

— Перед нами стояла задача отремонтировать ее на всем протяжении — от Октябрьского моста до улицы Троллейной. Работы шли в несколько этапов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сейчас остался небольшой участок до улицы Троллейной, который ремонтируют по региональной программе за счет средств городского и областного бюджетов, — сказал Анатолий Локоть.