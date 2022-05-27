Улицу Немировича-Данченко отремонтируют раньше срока на два месяца
Все работы планируют закончить к
В этом году отремонтируют последний участок длиной 800 метров улицы Немировича-Данченко, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на заявление мэра Анатолия Локтя. По итогам улица будет обновлена на всём протяжении. Это произойдет в июне, на два месяца раньше срока.
— Перед нами стояла задача отремонтировать ее на всем протяжении — от Октябрьского моста до улицы Троллейной. Работы шли в несколько этапов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сейчас остался небольшой участок до улицы Троллейной, который ремонтируют по региональной программе за счет средств городского и областного бюджетов, — сказал Анатолий Локоть.
Мэр уточнил, что параллельно идет ремонт улицы Троллейной по нацпроекту БКД и участка после Тещиного языка до Ордынского кольца.
Улицу Немировича-Данченко от улицы Станиславского до улицы Троллейной в Ленинском районе ремонтирует ООО «Дорсиб Плюс». Срок гарантии — четыре года.
Первый заместитель генерального директора ООО «Дорсиб Плюс» Валерий Полозов сообщил, что все работы планируют закончить к 15 июня, при этом срок окончания работ по контракту — 5 августа.
ООО «Дорсиб Плюс» образовано в 1999 году. На конец 2021 года баланс организации составлял 297,2 миллиона рублей (рост за год 111%), выручка — 994 миллиона рублей (упала за год на 18%), чистая прибыль — 75,9 миллиона рублей. За всё время в качестве участника «Дорсиб Плюс» заключил госконтракты на 8,3 миллиарда рублей.
В мае тот же подрядчик — ООО «Дорсиб Плюс» — дважды снимал асфальт на Блюхера. Позже мэрия и подрядчик объяснили почему.