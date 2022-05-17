На Серебренниковской временно ограничат движение из-за капремонта теплосетей
Кое-где дорогу сузят больше чем на месяц
В Центральном районе Новосибирска из-за капитального ремонта теплосетей ограничат движение транспорта. Какое-то время нельзя будет проехать по улице Серебренниковской. Об этом сообщили в мэрии.
В частности, планируют сузить проезжую часть по улице Серебренниковской. Для вашего удобства мы подготовили карту.
А вот подробный список улиц, где планируют сузить дороги.
С 20 мая по 16 июня сузят дорогу на 15 метров в районе Сквера студенческих отрядов по четной стороне ул. Серебренниковской на пересечении с Октябрьской магистралью. Октябрьскую магистраль сузят на 18 метров в районе дома
С 20 мая по 8 июня — на 15 метров в районе дома №
С 21 мая по 20 июля — на 15 метров в районе дома
С 21 мая по 20 июля — на 15 метров в районе дома
С 16 июня по 11 июля — на 10 метров в районе дома
С 5 июля по 5 сентября — в районе дома
С 12 июля по 15 октября — на 18 метров вдоль дома
Накануне стало известно, что с 18 по 23 мая в центре города будут перекрыты дороги из-за проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Рассказываем, где в это время будут действовать перекрытия.