На Серебренниковской временно ограничат движение из-за капремонта теплосетей

В Центральном районе Новосибирска из-за капитального ремонта теплосетей ограничат движение транспорта. Какое-то время нельзя будет проехать по улице Серебренниковской. Об этом сообщили в мэрии.

В частности, планируют сузить проезжую часть по улице Серебренниковской. Для вашего удобства мы подготовили карту.