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На Серебренниковской временно ограничат движение из-за капремонта теплосетей

Кое-где дорогу сузят больше чем на месяц

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Часть ограничений продлится до осени

Часть ограничений продлится до осени

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В Центральном районе Новосибирска из-за капитального ремонта теплосетей ограничат движение транспорта. Какое-то время нельзя будет проехать по улице Серебренниковской. Об этом сообщили в мэрии.

В частности, планируют сузить проезжую часть по улице Серебренниковской. Для вашего удобства мы подготовили карту.

А вот подробный список улиц, где планируют сузить дороги.

С 20 мая по 16 июня сузят дорогу на 15 метров в районе Сквера студенческих отрядов по четной стороне ул. Серебренниковской на пересечении с Октябрьской магистралью. Октябрьскую магистраль сузят на 18 метров в районе дома № 1а на ул. Каменской;

С 20 мая по 8 июня — на 15 метров в районе дома № 10 на ул. Серебренниковской до дома № 14 на ул. Серебренниковской;

С 21 мая по 20 июля — на 15 метров в районе дома № 10 на ул. Серебренниковской на пересечении с ул. Сибревкома, с сужением ул. Сибревкома на 10 метров в районе дома № 10 на ул. Серебренниковской;

С 21 мая по 20 июля — на 15 метров в районе дома № 14 на ул. Серебренниковской на пересечении с ул. Свердлова, с сужением ул. Свердлова на 13 метров в районе дома № 14 на ул. Серебренниковской;

С 16 июня по 11 июля — на 10 метров в районе дома № 20 на ул. Серебренниковской на пересечении с Октябрьской магистралью, с сужением Октябрьской магистрали на 18 метров;

С 5 июля по 5 сентября — в районе дома № 16 на ул. Серебренниковской на 18 метров от пересечения с ул. Свердлова, с сужением ул. Свердлова на 13 метров до дома № 18 на ул. Серебренниковской, до пересечения с ул. Коммунистической, с сужением ул. Коммунистической на 5 метров;

С 12 июля по 15 октября — на 18 метров вдоль дома № 20 на ул. Серебренниковской до пересечения с ул. Коммунистической, с сужением на 6 метров в районе дома № 52а на ул. Коммунистической.

Накануне стало известно, что с 18 по 23 мая в центре города будут перекрыты дороги из-за проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Рассказываем, где в это время будут действовать перекрытия.

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