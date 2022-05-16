Из-за забега в Новосибирске 2 дня будут перекрыты дороги — публикуем карту

В воскресенье, 22 мая, в Новосибирске пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», сообщает пресс-центр мэрии. Помимо этого, с 18 мая будет идти подготовка к забегу, а до 09:00 23 мая нельзя будет парковаться возле ГПНТБ. Рассказываем, где в это время будут действовать перекрытия.

Для удобства мы нанесли предстоящие перекрытия на карту.