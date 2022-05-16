Из-за забега в Новосибирске 2 дня будут перекрыты дороги — публикуем карту
Сам забег назначен на 22 мая, до этого будет идти подготовка
В воскресенье, 22 мая, в Новосибирске пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», сообщает пресс-центр мэрии. Помимо этого, с 18 мая будет идти подготовка к забегу, а до 09:00 23 мая нельзя будет парковаться возле ГПНТБ. Рассказываем, где в это время будут действовать перекрытия.
Для удобства мы нанесли предстоящие перекрытия на карту.
Также ниже перечисляем эти улицы.
С 06:00 21 мая до 23 часов 22 мая будет перекрыт участок от ул. Кирова до ул. Кирова, 27, стр. 2.
22 мая с 06:00 до 19:00 будут перекрыты следующие участки:
- ул. Кирова (от ул. Восход до ул. Каменской);
- ул. Сакко и Ванцетти (от ул. Кирова до ул. Московской);
- ул. Шевченко (от ул. Кирова до ул. Московской);
- внутриквартальный проезд (от ул. Кирова до ул. Кирова, 3);
- ул. Каменская (от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе);
- ул. Коммунистическая (от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных);
- ул. Октябрьская (от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных);
- ул. Чаплыгина (от ул. Серебренниковской до ул. Чаплыгина, 119а);
- ул. Максима Горького (от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных);
- ул. Щетинкина (от ул. Серебренниковской до ул. Каменской);
- ул. Депутатская (от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных);
- Октябрьская магистраль (от ул. Каменской до ул. Серебренниковской);
- участок от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания
№ 4на Октябрьской магистрали;
- ул. Шевченко (от ул. Кирова до ул. Кирова, 32);
- ул. Маковского (от ул. Кирова до ул. Нижегородской);
- внутриквартальный проезд (от ул. Кирова до ул. Кирова, 46);
- внутриквартальный проезд (от ул. Кирова до ул. Кирова, 48);
- ул. Садовая (от ул. Кирова, 48 до ул. Сакко и Ванцетти);
- ул. Сакко и Ванцетти (от ул. Кирова до ул. Нижегородской).
22 мая с 06:00 до 19:00 будут перекрыты:
- ул. Кирова (от ул. Восход до ул. Каменской);
- Октябрьская магистраль (от ул. Каменской до ул. Серебренниковской);
- ул. Каменская (от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе).
Помимо этого, с 00:10 часов 18 мая до 09:00 23 мая нельзя будет парковаться на площадке у ГПНТБ (ул. Восход, 15).
В Новосибирской области отчитались о ремонте дорог. Губернатор региона Андрей Травников заявил, что работы, которые выполнены с нарушением отраслевых документов, не будут приняты и оплачены. Подрядчики устраняют нарушения за свой счет с проведением повторной приемки. Выявлять дефекты будут в течение всего дорожно-строительного сезона.