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Полезные тесты по понедельникамТест

Кто главный на тротуаре? Проверьте, как вы знаете ПДД для пешеходов, велосипедистов и самокатчиков

Штрафы и наказания не страшны, если вы ответите правильно на все вопросы

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Как считаете, правильно переходит дорогу мужчина? Или можно было не слезать с велосипеда?

Как считаете, правильно переходит дорогу мужчина? Или можно было не слезать с велосипеда?

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Насколько хорошо вы знаете, как нужно вести себя на проезжей части (и за ее пределами), если вы пешеход? А если катаетесь на велосипеде или электросамокате? Можете проверить себя с помощью этого несложного, но очень полезного теста, а если что-то не получилось — придется почитать ПДД.

Если вам мало этого теста, то вот что у нас есть:

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ПДДвелосипедыпешеходыэлектросамокаты
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