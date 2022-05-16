Кто главный на тротуаре? Проверьте, как вы знаете ПДД для пешеходов, велосипедистов и самокатчиков
Штрафы и наказания не страшны, если вы ответите правильно на все вопросы
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Насколько хорошо вы знаете, как нужно вести себя на проезжей части (и за ее пределами), если вы пешеход? А если катаетесь на велосипеде или электросамокате? Можете проверить себя с помощью этого несложного, но очень полезного теста, а если что-то не получилось — придется почитать ПДД.
Если вам мало этого теста, то вот что у нас есть:
- расширенный тест по ПДД для пешеходов — попробуйте найти соответствующее правилам решение в сложных ситуациях;
- разбираемся в непростой ситуации: пешеход перебегал дорогу по переходу, и его сбили. Кто прав?
- узнаем мнение экспертов по резонансному ДТП: девушка погибла, переходя дорогу на зеленый свет, но водителя оправдали.