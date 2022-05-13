СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 65.79
eur 68.78
Тема дняШтраф за парковку на Вокзальной магистрали
Все новости
Все новости

«Там тяжелая ситуация»: за 80 миллионов отремонтируют въезд на МЖК в Новосибирске

Дорогу должны отремонтировать до конца 2022 года

2 746
На въезде в МЖК много проблем с ямами, признал мэр Новосибирска

На въезде в МЖК много проблем с ямами, признал мэр Новосибирска

Поделиться

В Новосибирске отремонтируют участок Гусинобродского шоссе перед въездом на МЖК. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил 12 мая при проверке хода работы на реконструкции ГБШ.

— Есть слабое место, которое требует ремонта и внимательного отношения по Гусинобродскому шоссе. Это напротив съезда на МЖК возле ТЦ. Там тяжелая ситуация. Этот участок мы запланировали на этот год, запланированы деньги. Мы его отремонтируем и приведем в нормативное состояние. Таким образом, все Гусинобродское шоссе приведем в порядок, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как уточнил заместитель мэра Олег Клемешов, будет отремонтирован участок от Есенина до Доватора вместе с перекрестком.

— Предусмотрено устранение пучинообразований, устранение тех дефектов, которые там есть, — объяснил Олег Клемешов.

Начальник управления дорожного строительства Виктор Хихлов в разговоре с мэром Новосибирска сообщил, что ремонт будет стоить 80 миллионов рублей. Он также сказал, что закупка будет опубликована 12 мая. В пятницу, 13 мая, на сайте госзакупок аукциона не было.

В конце апреля В Новосибирске закончили ремонтировать участок улицы Ипподромской в Новосибирске от улицы Кривощековской до Военной. Посмотрите ночной фоторепортаж с места ремонта.

По теме 5

МЖКдорогаремонт
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2