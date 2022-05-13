«Там тяжелая ситуация»: за 80 миллионов отремонтируют въезд на МЖК в Новосибирске

В Новосибирске отремонтируют участок Гусинобродского шоссе перед въездом на МЖК. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил 12 мая при проверке хода работы на реконструкции ГБШ.

— Есть слабое место, которое требует ремонта и внимательного отношения по Гусинобродскому шоссе. Это напротив съезда на МЖК возле ТЦ. Там тяжелая ситуация. Этот участок мы запланировали на этот год, запланированы деньги. Мы его отремонтируем и приведем в нормативное состояние. Таким образом, все Гусинобродское шоссе приведем в порядок, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.