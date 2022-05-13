«Там тяжелая ситуация»: за 80 миллионов отремонтируют въезд на МЖК в Новосибирске
Дорогу должны отремонтировать до конца 2022 года
В Новосибирске отремонтируют участок Гусинобродского шоссе перед въездом на МЖК. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил 12 мая при проверке хода работы на реконструкции ГБШ.
— Есть слабое место, которое требует ремонта и внимательного отношения по Гусинобродскому шоссе. Это напротив съезда на МЖК возле ТЦ. Там тяжелая ситуация. Этот участок мы запланировали на этот год, запланированы деньги. Мы его отремонтируем и приведем в нормативное состояние. Таким образом, все Гусинобродское шоссе приведем в порядок, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Как уточнил заместитель мэра Олег Клемешов, будет отремонтирован участок от Есенина до Доватора вместе с перекрестком.
— Предусмотрено устранение пучинообразований, устранение тех дефектов, которые там есть, — объяснил Олег Клемешов.
Начальник управления дорожного строительства Виктор Хихлов в разговоре с мэром Новосибирска сообщил, что ремонт будет стоить 80 миллионов рублей. Он также сказал, что закупка будет опубликована 12 мая. В пятницу, 13 мая, на сайте госзакупок аукциона не было.
В конце апреля В Новосибирске закончили ремонтировать участок улицы Ипподромской в Новосибирске от улицы Кривощековской до Военной. Посмотрите ночной фоторепортаж с места ремонта.