Часть улицы Ипподромской отремонтировали за две ночи — 10 впечатляющих фото

В следующем году, как объяснили в мэрии, на этот участок будут укладывать второй слой. Сейчас сделан лишь выравнивающий слой для безопасности. Всего за три года на Ипподромской должны отремонтировать 5 километров. В этом году должны сдать 2 километра, которые отремонтировали в 2021 году, и 3 километра отремонтируют в 2023 году.



— Подрядчиком выступает «Перлит-Строй». Компания, которая имеет достаточно большой опыт работы на городских улицах. Сейчас они работают на Гусинобродском шоссе, там работы не прекращаются, они также продолжаются, и в этом году объект будет достроен. Также будет реализован один объект в Пашино, ряд объектов в центре, — перечислил заместитель начальника управления дорожного строительства Новосибирска.