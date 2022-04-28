Часть улицы Ипподромской отремонтировали за две ночи — 10 впечатляющих фото
В 2022 году на ремонт Ипподромской выделили
В ночь с 27 на 28 апреля закончили ремонтировать участок улицы Ипподромской в Новосибирске от улицы Кривощековской до Военной — ремонт проводили вторую ночь подряд. Этот участок — одна из частей долгосрочного проекта реконструкции магистрали. Улицу начали ремонтировать в
Как объяснил Иосиф Кадалаев, заместитель начальника управления дорожного строительства Новосибирска, участок решили отремонтировать, так как после зимы ездить по нему стало опасно.
— За зимний период на этом участке образовались уже критические дефекты, которые привели к огромному всплеску жалоб жителей города и пользователей дорог. Мы сегодня работаем в части устранения наиболее критических моментов. У нас очень небольшой объем финансирования в этом году, так что закончим сегодня ночью, — уточнил Иосиф Кадалаев.
В следующем году, как объяснили в мэрии, на этот участок будут укладывать второй слой. Сейчас сделан лишь выравнивающий слой для безопасности. Всего за три года на Ипподромской должны отремонтировать 5 километров. В этом году должны сдать 2 километра, которые отремонтировали в 2021 году, и 3 километра отремонтируют в 2023 году.
— Подрядчиком выступает «Перлит-Строй». Компания, которая имеет достаточно большой опыт работы на городских улицах. Сейчас они работают на Гусинобродском шоссе, там работы не прекращаются, они также продолжаются, и в этом году объект будет достроен. Также будет реализован один объект в Пашино, ряд объектов в центре, — перечислил заместитель начальника управления дорожного строительства Новосибирска.
— В этом году контрактом было предусмотрено 6,3 миллиона. Надеюсь цифры увеличатся, потому что состояние на первом этапе от Кривощековской до Военной оставляет желать лучшего. На третьем этапе от улицы Гоголя до Танковой мы выполнили в прошлом году 85% от того, что планировалось. Эту работу оцениваю на 4, так как есть недостатки, — рассказал директор дорожно-благоустроительного комплекса ООО «Перлит-Строй» Николай Лавров.
По словам директора, сейчас возникают проблемы с ценами на стройматериалы.
— Проблема есть, но они решаемы. Цены скачут каждый день, как вверх, так и вниз. Приходится ловить момент, как на бирже, — уточнил Николай Лавров.
ООО «Перлит-Строй» было создано 29 января 2007 года. Ранее НГС писал, что это известный в городе строитель — он выполнял заказы на ремонт набережной, строительство снегоплавильных станций. Гендиректор компании и владелец — Коля Кулиджанян. Выручка ООО «Перлит-Строй» на конец 2021 года — 393,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,2 миллиона. Компания заключила госконтракты на 3,5 миллиарда рублей. Из 312 конкурсов на госзакупки, в которых участвовала компания, «Перлит-Строй» выиграл 214.
В Новосибирске мэрия города проверила работу четырех асфальтобетонных заводов, всего их в городе семь. Одному из них, заводу «СТС+», было выписано предписание.