Разбитая часть Ипподромской останется без капитального ремонта в 2022 году — ограничатся латанием ям

В 2022 году большой участок Ипподромской магистрали от ТРЦ «Аура» до пл. Будагова, находящийся в разбитом состоянии, капитально отремонтирован не будет. Заделают только ямы, чтобы автомобили не рвали колеса.



— В текущем году в соответствии с выделенными лимитами финансирования в размере 6,2 миллиона рублей планируется устранение критических дефектов (ямы, выбоины), которые негативно влияют на безопасность дорожного движения. К выполнению работ подрядная организация МКУ «УДС» приступит с 20 апреля, — сообщили в Департаменте транспорта мэрии Новосибирска.