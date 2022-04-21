Разбитая часть Ипподромской останется без капитального ремонта в 2022 году — ограничатся латанием ям
Масштабный ремонт запланирован только на 2023 год
В 2022 году большой участок Ипподромской магистрали от ТРЦ «Аура» до пл. Будагова, находящийся в разбитом состоянии, капитально отремонтирован не будет. Заделают только ямы, чтобы автомобили не рвали колеса.
— В текущем году в соответствии с выделенными лимитами финансирования в размере 6,2 миллиона рублей планируется устранение критических дефектов (ямы, выбоины), которые негативно влияют на безопасность дорожного движения. К выполнению работ подрядная организация МКУ «УДС» приступит с 20 апреля, — сообщили в Департаменте транспорта мэрии Новосибирска.
По информации департамента, более масштабные работы запланированы в 2023 году. В рамках муниципального контракта восстановят покрытие проезжей части и тротуаров, переустановят гранитные и заменят бетонные бортовые камни, нанесут дорожную разметку. Срок окончания работ — 22 сентября 2023 года.
В первой половине апреля авторедактор НГС Дмитрий Косенко проводил инспекцию Ипподромской и констатировал отвратительное состояние части дороги. Первый ее участок по контракту 2021 года отремонтирован компанией «Перлит-Строй». Особых претензий к свежему ремонту у НГС не возникло. Эта же компания будет заниматься ремонтом второго участка.
Контракты на ремонт Ипподромской выполняет компания ООО «Перлит-Строй» — с ней мэрия заключила два контракта общей стоимостью почти в 530 миллионов рублей. Срок работы по второму этапу, в том числе и по разбитому участку от «Ауры» (на который подрядчик еще не заходил), — 2022–2023 годы. Связано это и со строительством
По данным «Контур.Фокуса», компанией «Перлит-Строй» владеет предприниматель Кулиджанян Коля Серожович. Ранее НГС писал, что это известный в городе строитель — он выполнял заказы на ремонт набережной, строительство снегоплавильных станций. Выручка ООО «Перлит-Строй» на конец 2021 года — 393,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,2 миллиона. Компания заключила госконтракты на 3,5 миллиарда рублей.
А вот участок Ипподромской перед Сухим Логом, который фактически является конструктивной и неотъемлемой частью скоростной
Между тем во время проверки на этом участке обнаружились многочисленные трещины, выбоины и провалы плоскости полотна.
Почитайте еще, как выглядела любимая дорога мэра Новосибирска Анатолия Локтя на Родники спустя 2 года после ремонта — участок восстановили спустя неделю после материала НГС.