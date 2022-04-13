Ипподромская провалилась от стыда: как осенний ремонт пережил зиму и где можно порвать колеса

НГС отправил письмо в мэрию Новосибирска с вопросами о том, в какие сроки начнется ремонт на еще не сделанных участках Ипподромской, будет ли проведен ремонт на участке улицы Танковой и почему возникли проблемы с поддерживающим ремонтом в районе «Ланта-Центра». Ответ опубликуем отдельно.

Вскоре мы продолжим инспекцию других улиц Новосибирска, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Не переключайтесь!