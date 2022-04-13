Ипподромская провалилась от стыда: как осенний ремонт пережил зиму и где можно порвать колеса
А также когда ждать окончания ремонта магистрали
Продолжаем серию инспекций улиц Новосибирска, отремонтированных прошлой осенью по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сегодня на очереди многострадальная скоростная Ипподромская магистраль — ее ремонт разбит на два этапа, второй будет в этом году. Как пережил зиму ремонт на участке, который сделали в
Скоростная Ипподромская (а в некоторых местах совсем не скоростная) капитально не ремонтировалась с момента своего ввода 15 лет назад. И уже тот факт, что такая крупная магистраль, единственная в «материковой» части Новосибирска со скоростным режимом 80 км/ч, столько лет простояла в убогом состоянии, уже является фактом стыдобы для нашего мегаполиса.
Ну да ладно, сначала о хорошем, то есть об отремонтированном участке. Летом и осенью был капитально сделан перегон от ТРЦ «Аура» до улицы Кропоткина в обе стороны, плюс одна сторона от Кропоткина до ул. Танковой. Что же там произошло за зиму?
А ничего, слава святым хомячкам, не произошло, особых претензий нет. Да, разметка отсутствует полностью, что в Сибири после зимы — такой же основной закон мироздания, как восход Солнца или прилив океана. Дорожное полотно целое, рельеф не повело, никаких выкрашиваний асфальта, как на улице Станиславского, тут нет.
Нет и грубых разрушений в виде ям или поперечных трещин. Есть, правда, поверхностные продольные малозаметные трещинки, носящие локальный характер. На скорости под 100
Но после «Ауры», при движении к автовокзалу, попадаешь в другой мир, мир, где на дороги бросают ядерную бомбу. Этот участок попал во второй этап и тут, конечно, сейчас — ямы, не поддающиеся пересчету, перепады уровня полотна, поперечные здоровенные трещины, которые проходишь, как стыки на рельсах.
Недавно тут провели поддерживающий ремонт — заплатки мы можем видеть на фото. Какие-то ямы заделали, какие-то — нет. Читатель НГС, живущий возле «Ланта-Центра», пожаловался, что после такого ремонта асфальт опять исчез.
— Вчера на Ипподромской в районе «Ланта-Центра» и «Флотилии» латали множество ям: приезжал грузовик с рабочими. После дождя, который прошел вчера же вечером, все ямы вернулись в свое исходное состояние. Более того, теперь вокруг размазана грязь, которой заделывали эти ямы. Что это было? — вопрошает новосибирец.
Я осмотрел этот участок. Видно, что сделаны заплатки, но осталось несколько ям. Таких, что попадать туда, тем более на скорости, ну никак нельзя, поэтому водители тормозят и судорожно перестраиваются — проблема для безопасности. Непорядочек.
Контракты на ремонт Ипподромской выполняет компания ООО «Перлит-Строй» — с ней мэрия заключила два контракта общей стоимостью почти в 530 миллионов рублей. Срок работы по второму этапу, в том числе и по разбитому участку от «Ауры» (на который подрядчик еще не заходил), — 2022–2023 годы. Связано это и со строительством 4-го моста, который образует единый объект с Ипподромской.
По данным «Контур.Фокуса», компанией «Перлит-Строй» владеет предприниматель Кулиджанян Коля Серожович. Ранее НГС писал, что это известный в городе строитель — он выполнял заказы на ремонт набережной, строительство снегоплавильных станций. Выручка ООО «Перлит-Строй» на конец 2021 года — 393,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,2 миллиона. Компания является победителем торгов по 214 госзакупкам, ею заключено контрактов на 3,5 миллиарда рублей.
Конструктивно 6-полосная магистраль идет до самого пересечения с Богдана Хмельницкого (до Калининского универмага). Однако участок от магазина «Пятерочка» до Хмельницкого уже не является Ипподромской магистралью, это по документам улица Танковая. И она тоже в плохом состоянии.
НГС отправил письмо в мэрию Новосибирска с вопросами о том, в какие сроки начнется ремонт на еще не сделанных участках Ипподромской, будет ли проведен ремонт на участке улицы Танковой и почему возникли проблемы с поддерживающим ремонтом в районе «Ланта-Центра». Ответ опубликуем отдельно.
Вскоре мы продолжим инспекцию других улиц Новосибирска, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Не переключайтесь!
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