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Обзор

Ипподромская провалилась от стыда: как осенний ремонт пережил зиму и где можно порвать колеса

А также когда ждать окончания ремонта магистрали

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Скоростная магистраль с режимом <nobr class="_">80 км/ч</nobr>

Скоростная магистраль с режимом 80 км/ч

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Продолжаем серию инспекций улиц Новосибирска, отремонтированных прошлой осенью по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сегодня на очереди многострадальная скоростная Ипподромская магистраль — ее ремонт разбит на два этапа, второй будет в этом году. Как пережил зиму ремонт на участке, который сделали в 2021-м, — проверил авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Здесь ремонт сохранился

Здесь ремонт сохранился

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Скоростная Ипподромская (а в некоторых местах совсем не скоростная) капитально не ремонтировалась с момента своего ввода 15 лет назад. И уже тот факт, что такая крупная магистраль, единственная в «материковой» части Новосибирска со скоростным режимом 80 км/ч, столько лет простояла в убогом состоянии, уже является фактом стыдобы для нашего мегаполиса.

Полотно ровное

Полотно ровное

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Ну да ладно, сначала о хорошем, то есть об отремонтированном участке. Летом и осенью был капитально сделан перегон от ТРЦ «Аура» до улицы Кропоткина в обе стороны, плюс одна сторона от Кропоткина до ул. Танковой. Что же там произошло за зиму?

Разметки не осталось

Разметки не осталось

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А ничего, слава святым хомячкам, не произошло, особых претензий нет. Да, разметка отсутствует полностью, что в Сибири после зимы — такой же основной закон мироздания, как восход Солнца или прилив океана. Дорожное полотно целое, рельеф не повело, никаких выкрашиваний асфальта, как на улице Станиславского, тут нет.

Руль на скорости не бьет

Руль на скорости не бьет

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Нет и грубых разрушений в виде ям или поперечных трещин. Есть, правда, поверхностные продольные малозаметные трещинки, носящие локальный характер. На скорости под 100 км/ч руль не бьет, как на улице Петухова, это значит, что с микрорельефом всё в порядке. В целом пойдет.

Тут еще не было ремонта

Тут еще не было ремонта

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Но после «Ауры», при движении к автовокзалу, попадаешь в другой мир, мир, где на дороги бросают ядерную бомбу. Этот участок попал во второй этап и тут, конечно, сейчас — ямы, не поддающиеся пересчету, перепады уровня полотна, поперечные здоровенные трещины, которые проходишь, как стыки на рельсах.

Временные заплатки

Временные заплатки

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Недавно тут провели поддерживающий ремонт — заплатки мы можем видеть на фото. Какие-то ямы заделали, какие-то — нет. Читатель НГС, живущий возле «Ланта-Центра», пожаловался, что после такого ремонта асфальт опять исчез.

— Вчера на Ипподромской в районе «Ланта-Центра» и «Флотилии» латали множество ям: приезжал грузовик с рабочими. После дождя, который прошел вчера же вечером, все ямы вернулись в свое исходное состояние. Более того, теперь вокруг размазана грязь, которой заделывали эти ямы. Что это было? — вопрошает новосибирец.

Ждут второго этапа

Ждут второго этапа

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Я осмотрел этот участок. Видно, что сделаны заплатки, но осталось несколько ям. Таких, что попадать туда, тем более на скорости, ну никак нельзя, поэтому водители тормозят и судорожно перестраиваются — проблема для безопасности. Непорядочек.

На магистраль дали 530 миллионов рублей

На магистраль дали 530 миллионов рублей

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Контракты на ремонт Ипподромской выполняет компания ООО «Перлит-Строй» — с ней мэрия заключила два контракта общей стоимостью почти в 530 миллионов рублей. Срок работы по второму этапу, в том числе и по разбитому участку от «Ауры» (на который подрядчик еще не заходил), — 2022–2023 годы. Связано это и со строительством 4-го моста, который образует единый объект с Ипподромской.

По данным «Контур.Фокуса», компанией «Перлит-Строй» владеет предприниматель Кулиджанян Коля Серожович. Ранее НГС писал, что это известный в городе строитель — он выполнял заказы на ремонт набережной, строительство снегоплавильных станций. Выручка ООО «Перлит-Строй» на конец 2021 года — 393,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,2 миллиона. Компания является победителем торгов по 214 госзакупкам, ею заключено контрактов на 3,5 миллиарда рублей.

Фрагмент улицы Танковой

Фрагмент улицы Танковой

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Конструктивно 6-полосная магистраль идет до самого пересечения с Богдана Хмельницкого (до Калининского универмага). Однако участок от магазина «Пятерочка» до Хмельницкого уже не является Ипподромской магистралью, это по документам улица Танковая. И она тоже в плохом состоянии.

НГС отправил письмо в мэрию Новосибирска с вопросами о том, в какие сроки начнется ремонт на еще не сделанных участках Ипподромской, будет ли проведен ремонт на участке улицы Танковой и почему возникли проблемы с поддерживающим ремонтом в районе «Ланта-Центра». Ответ опубликуем отдельно.

Вскоре мы продолжим инспекцию других улиц Новосибирска, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Не переключайтесь!

Почитайте еще, как любимая дорога мэра Локтя на Родники разрушилась за два года — нормальное движение блокировано.

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