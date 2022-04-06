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Переезд на Фадеева в Новосибирске отремонтировали после статьи НГС — водители притормаживают по привычке

Ранее бетонные вставки между асфальтом и резиновым покрытием разрушились до арматуры

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Направление на Родники

Направление на Родники

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В Новосибирске провели ремонт ж/д переезда, соединяющего улицы Фадеева и Гребенщикова на Родниках, ранее мэр города Анатолий Локоть называл этот объект своей «любимой дорогой».

После статьи НГС о проблемах переезда, вышедшей в конце марта, мэрия города пообещала до 8 апреля силами МКУ «Управление дорожного строительства» восстановить покрытие на участках примыкания к переезду с использованием высокопрочных быстротвердеющих материалов.

Бетонные вставки между асфальтом и резиновым покрытием разрушились до арматуры. В итоге автомобили сбрасывали скорость до нуля, образовывались дополнительные пробки

Бетонные вставки между асфальтом и резиновым покрытием разрушились до арматуры. В итоге автомобили сбрасывали скорость до нуля, образовывались дополнительные пробки

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И вот по состоянию на 6 апреля работы проведены. Автомобили движутся быстрее, хотя некоторые продолжают по привычке тормозить.

И направление обратно в центр

И направление обратно в центр

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Заминка с ремонтом была связана с тем, что мэрия начала судиться с подрядчиком, компанией ООО «Строительно-монтажный поезд — 11» — никто из принципа не хотел признавать своей вины и делать копеечный ремонт за свой счет. Подробнее об этом читайте тут.

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