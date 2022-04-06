Переезд на Фадеева в Новосибирске отремонтировали после статьи НГС — водители притормаживают по привычке

В Новосибирске провели ремонт ж/д переезда, соединяющего улицы Фадеева и Гребенщикова на Родниках, ранее мэр города Анатолий Локоть называл этот объект своей «любимой дорогой».

После статьи НГС о проблемах переезда, вышедшей в конце марта, мэрия города пообещала до 8 апреля силами МКУ «Управление дорожного строительства» восстановить покрытие на участках примыкания к переезду с использованием высокопрочных быстротвердеющих материалов.