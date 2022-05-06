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Запрет парковок и закрытое метро: смотрим, что еще перекроют 7 мая в Новосибирске

В мэрии обновили список улиц, по которым нельзя будет проехать

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Также публикуем список мест, где 7 мая, несмотря на ограничения, спокойно смогут пройти пешеходы

Также публикуем список мест, где 7 мая, несмотря на ограничения, спокойно смогут пройти пешеходы

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Мэрия Новосибирска обновила опубликованную ранее информацию об ограничениях 7 мая для подготовки празднования 77-летней годовщины Победы. Новосибирцам, которые в эти дни планируют передвигаться по центру города, стоит обратить внимание на ограничение парковочных мест.

Новые ограничения движения

Накануне НГС публиковал карты с ограничениями движения на 7 мая.

Из нового: 7 мая с 07:00 до 11:00 временно ограничат движение транспорта по четной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе.

Парковки

Кое-где ограничат и парковку. 7 мая с 07:00 до 13:00 автомобили нельзя будет оставить на площади им. Ленина, по ул. Ядринцевской (от Красного проспекта до ул. Каменской) и по ул. Мичурина (от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе).

Общественный транспорт

Новосибирцам стоит учесть, что 7 мая с 07:30 до 12:00 будут закрыты входы и выходы станции метро «Площадь Ленина».

Для пешеходов подготовили безопасные переходы через проезжие части в этот день. Например, с 10:00 до 12:30 передвигаться можно будет по ул. Русской в районе дома № 1а.

Накануне в Новосибирске прошла первая в этом году репетиция парада Победы. Фотокорреспондент НГС сделал 11 кадров с места событий.

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