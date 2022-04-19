Когда пойдут теплоходы и речной трамвай: «Речфлот» объявил дату открытия навигации в Новосибирске
Публикуем расписание и цены
1 мая в Новосибирске открывается речная навигация — ООО «Речфлот» запускает прогулочные теплоходы и речной трамвай, на котором можно будет каждый день добираться от Речного вокзала до Северо-Чемского жилмассива и Краснообска.
— 1 мая в 14:00 приглашаем открыть Навигацию-2022 на Оби, — сообщается на сайте ООО «Речфлот». По традиции будет музыкальная программа, экскурсия от музея Новосибирска. Отправление от Речного Вокзала. Продолжительность праздника — 2 часа.
В этом году со дня открытия навигации будет ходить и речной трамвай. По информации Минтранса, в период навигации будут утренние, вечерние рейсы в будни и выходные.
Ориентировочное расписание Минтранс озвучивал в марте: отправление с Речного вокзала в 06:00, 07:10 и 18:30, прибытие на «Тихие зори» (Краснообск) в 07:20, 08:30, 19:50. Обратные рейсы — в 07:30, 08:40 и 20:00, прибытие на Речной вокзал в 08:20, 09:30 и 20:50. В субботу и воскресенье теплоход отправляется с Речного вокзала в 08:30 и 11:00, прибытие на «Тихие зори» в 09:50 и 11:40. Как и в прошлом году, промежуточной остановкой будет Северо-Чемской жилмассив (Саввы Кожевникова, 13).
Как уточнили в министерстве, расписание может незначительно измениться, точный график движения речного транспорта озвучат ближе к дате открытия навигации.
Цена билета та же, что и в прошлом году: от Краснообска до Речного вокзала — 90 рублей, детский (от 5 до 10 лет) — 45 рублей. От Северо-Чемского до Речного вокзала 50 рублей — взрослый, 25 рублей — детский. Также действуют льготы на проезд (от 50 до 100%, в зависимости от категории). Для пенсионеров скидка 50%, бесплатный проезд — для инвалидов, участников войн, детей-сирот.
ООО «Речфлот» — оператор речных прогулок на теплоходах в Новосибирске. По данным базы «Контур.Фокус», компания работает семь лет. Учредитель — Сергей Ковалев — бывший совладелец Сибирской топливной компании. Он также является одним из учредителей ООО «Группа Компаний "Набережные Проекты"». В 2020 году выручка компании составила 32,6 миллиона рублей.
В прошлом году НГС протестировал работу речного транспорта, на котором можно добираться на работу без пробок. Также была серия публикаций про дачи — один из эпизодов мы посвятили острову Кудряш, до которого идут теплоходы.