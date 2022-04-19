Когда пойдут теплоходы и речной трамвай: «Речфлот» объявил дату открытия навигации в Новосибирске

1 мая в Новосибирске открывается речная навигация — ООО «Речфлот» запускает прогулочные теплоходы и речной трамвай, на котором можно будет каждый день добираться от Речного вокзала до Северо-Чемского жилмассива и Краснообска.



— 1 мая в 14:00 приглашаем открыть Навигацию-2022 на Оби, — сообщается на сайте ООО «Речфлот». По традиции будет музыкальная программа, экскурсия от музея Новосибирска. Отправление от Речного Вокзала. Продолжительность праздника — 2 часа.

В этом году со дня открытия навигации будет ходить и речной трамвай. По информации Минтранса, в период навигации будут утренние, вечерние рейсы в будни и выходные.