В мае по Оби пустят речной трамвай, который свяжет два берега. Публикуем расписание

В Новосибирске планируют запустить общественный транспорт по реке — с мая будет несколько рейсов в часы пик. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области. Договоры по регулярным рейсам уже заключили с ООО «Речфлот».



— Расписанием предусматривается выполнение трех оборотных рейсов в день с понедельника по пятницу. Отправление с Речного вокзала в 06:00, 07:10 и 18:30, прибытие на «Тихие зори» (Краснообск) в 07:20, 08:30, 19:50. Обратные рейсы — в 07:30, 08:40 и 20:00, прибытие на Речной вокзал в 08:20, 09:30 и 20:50, — сообщили в Минтрансе. — В субботу и воскресенье теплоход отправляется с Речного вокзала в 08:30 и 11:00, прибытие на «Тихие зори» в 09:50 и 11:40.