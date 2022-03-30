В мае по Оби пустят речной трамвай, который свяжет два берега. Публикуем расписание

В Новосибирске планируют запустить общественный транспорт по реке — с мая будет несколько рейсов в часы пик. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области. Договоры по регулярным рейсам уже заключили с ООО «Речфлот».
— Расписанием предусматривается выполнение трех оборотных рейсов в день с понедельника по пятницу. Отправление с Речного вокзала в 06:00, 07:10 и 18:30, прибытие на «Тихие зори» (Краснообск) в 07:20, 08:30, 19:50. Обратные рейсы — в 07:30, 08:40 и 20:00, прибытие на Речной вокзал в 08:20, 09:30 и 20:50, — сообщили в Минтрансе. — В субботу и воскресенье теплоход отправляется с Речного вокзала в 08:30 и 11:00, прибытие на «Тихие зори» в 09:50 и 11:40.
В министерстве уточнили, что промежуточной остановкой, как и в прошлом году, будет Северо-Чемской. Цена на билет пока не определена. Если и будет отличаться от цены прошлого года, то незначительно.
В прошлом году полный билет от Краснообска до Речного вокзала стоил 90 рублей, детский (от 5 до 10 лет) — 45 рублей. От Северо-Чемского до Речного вокзала проезд стоил 50 рублей — взрослый, 25 рублей — детский. Также действовали льготы на проезд (от 50 до 100% в зависимости от категории). Для пенсионеров проезд был в половину цены полного билета. Бесплатным — для инвалидов, участников войн, детей-сирот.
За сезон 2021 года (начался только 1 августа, когда запустили пилотный проект) теплоходы «Москва-122» и «Прокопьевск» сделали 149 рейсов, перевезли 6664 пассажира, подвели итоги в министерстве.
Кроме городских речных рейсов, запланирован дачный маршрут «Речной вокзал — Седова Заимка». Теплоход будет делать оборотный рейс три раза в неделю. Отправление по средам и воскресеньям с Речного вокзала в 08:00, прибытие на «Седову Заимку» — в 11:05. Обратный рейс — в 16:00, прибытие на Речной вокзал — в 20:15. По пятницам теплоход будет отправляться с Речного вокзала в 19:00, прибывать на «Седову Заимку» — в 22:05.
В прошлом году НГС протестировал работу речного транспорта, на котором можно добираться на работу без пробок.