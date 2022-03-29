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В части автобусов Новосибирска перестали выдавать билеты из-за дефицита кассовой ленты

Пассажирам предлагают получить электронный чек

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Такое объявление появилось на маршруте <nobr class="_">№ 28</nobr>

Такое объявление появилось на маршруте № 28

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В Новосибирске на некоторых автобусных маршрутах исчезли бумажные билеты, которые печатались на кассовой ленте.

В мэрии Новосибирска сообщили, что у некоторых муниципальных перевозчиков возникли проблемы из-за «дефицита кассовой ленты». Специалисты ссылаются на данные Федеральной налоговой службы, которая сообщает, что «проблем с обеспечением рынка чековой лентой нет».

— Но в период переориентации логистических процессов (как с целью поиска новых поставщиков указанной продукции, так и путей ее транспортировки) возможны локальные перебои с ее поставкой, — ссылается на данные Федеральной налоговой службы мэрия Новосибирска.

ФНС при этом не планирует из-за сложившегося дефицита привлекать пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ) к ответственности за невыдачу чеков на бумажном носителе, если расчет зафиксирован на кассе.

— Указанным органом временное отсутствие чековой ленты на рынке будет расцениваться как объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины пользователей ККТ, — добавили в мэрии. — Перевозчик может для подтверждения факта оплаты пассажирами проезда выдавать им билеты, содержащие обязательные реквизиты, установленные правилами.

Перевозчик может отправить чек пассажиру в электронном виде. В Новосибирске так может делать «Золотая корона». Посмотреть чек можно на сайте. Помимо этого можно использовать сервис «Мои чеки онлайн», запущенный ФНС России в 2021 году.

На прошлой неделе один из жителей города Михаил Докукин столкнулся с отсутствием чеков на нескольких маршрутах, в частности он смог сделать фото с объявлением о дефиците в автобусе № 28.

Также один из новосибирских перевозчиков подтвердил НГС нехватку ленты.

— На самом деле сейчас есть такая проблема. Мы расклеили такое объявление на маршрутах № 27 и № 14, — прокомментировал НГС ситуацию диспетчер перевозчика ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1».

Жителям города, которые звонят в Гортранспорт, также объясняют ситуацию.

— Действительно, у некоторых перевозчиков есть перебои с лентой. Планируется перепрошивка устройств для перехода на электронные билеты. А пока что, если вы расплачиваетесь по банковской карте, у вас есть история операций в мобильном приложении. Если же транспортной картой — на сайте Пассажиртрансснаба у вас есть отметка о поездке, — говорят в Гортранспорте жителям.

Кстати, сеть магазинов «Лента» тоже решила перейти на электронные чеки. Об этом в головном офисе компании сообщили 21 марта.

На прошлой неделе в совете депутатов Новосибирска вышло распоряжение об экономии бумаги.

— Сейчас ряд организаций, поставщиков ставят продажи свои на паузу. Многие это делают целенаправленно, чтобы поднять ажиотаж и спрос на свою продукцию. В дальнейшем они могут повысить цены. В связи с этим я сделал распоряжение, чтобы та бумага, которой пользуются помощники и в аппарате совета депутатов, использовалась с большей экономией. В данных условиях и обстоятельствах, в которые нас пытаются загнать или ввести, я думаю, что эта мера оправданная и необходимая, — рассказал НГС спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

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