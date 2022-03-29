В части автобусов Новосибирска перестали выдавать билеты из-за дефицита кассовой ленты

ФНС при этом не планирует из-за сложившегося дефицита привлекать пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ) к ответственности за невыдачу чеков на бумажном носителе, если расчет зафиксирован на кассе.



— Указанным органом временное отсутствие чековой ленты на рынке будет расцениваться как объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины пользователей ККТ, — добавили в мэрии. — Перевозчик может для подтверждения факта оплаты пассажирами проезда выдавать им билеты, содержащие обязательные реквизиты, установленные правилами.



Перевозчик может отправить чек пассажиру в электронном виде. В Новосибирске так может делать «Золотая корона». Посмотреть чек можно на сайте. Помимо этого можно использовать сервис «Мои чеки онлайн», запущенный ФНС России в 2021 году.



На прошлой неделе один из жителей города Михаил Докукин столкнулся с отсутствием чеков на нескольких маршрутах, в частности он смог сделать фото с объявлением о дефиците в автобусе № 28 .

Также один из новосибирских перевозчиков подтвердил НГС нехватку ленты.