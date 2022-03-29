В части автобусов Новосибирска перестали выдавать билеты из-за дефицита кассовой ленты

В Новосибирске на некоторых автобусных маршрутах исчезли бумажные билеты, которые печатались на кассовой ленте.
В мэрии Новосибирска сообщили, что у некоторых муниципальных перевозчиков возникли проблемы из-за «дефицита кассовой ленты». Специалисты ссылаются на данные Федеральной налоговой службы, которая сообщает, что «проблем с обеспечением рынка чековой лентой нет».
— Но в период переориентации логистических процессов (как с целью поиска новых поставщиков указанной продукции, так и путей ее транспортировки) возможны локальные перебои с ее поставкой, — ссылается на данные Федеральной налоговой службы мэрия Новосибирска.
ФНС при этом не планирует из-за сложившегося дефицита привлекать пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ) к ответственности за невыдачу чеков на бумажном носителе, если расчет зафиксирован на кассе.
— Указанным органом временное отсутствие чековой ленты на рынке будет расцениваться как объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины пользователей ККТ, — добавили в мэрии. — Перевозчик может для подтверждения факта оплаты пассажирами проезда выдавать им билеты, содержащие обязательные реквизиты, установленные правилами.
Перевозчик может отправить чек пассажиру в электронном виде. В Новосибирске так может делать «Золотая корона». Посмотреть чек можно на сайте. Помимо этого можно использовать сервис «Мои чеки онлайн», запущенный ФНС России в 2021 году.
На прошлой неделе один из жителей города Михаил Докукин столкнулся с отсутствием чеков на нескольких маршрутах, в частности он смог сделать фото с объявлением о дефиците в автобусе
Также один из новосибирских перевозчиков подтвердил НГС нехватку ленты.
— На самом деле сейчас есть такая проблема. Мы расклеили такое объявление на маршрутах
Жителям города, которые звонят в Гортранспорт, также объясняют ситуацию.
— Действительно, у некоторых перевозчиков есть перебои с лентой. Планируется перепрошивка устройств для перехода на электронные билеты. А пока что, если вы расплачиваетесь по банковской карте, у вас есть история операций в мобильном приложении. Если же транспортной картой — на сайте Пассажиртрансснаба у вас есть отметка о поездке, — говорят в Гортранспорте жителям.
Кстати, сеть магазинов «Лента» тоже решила перейти на электронные чеки. Об этом в головном офисе компании сообщили 21 марта.
На прошлой неделе в совете депутатов Новосибирска вышло распоряжение об экономии бумаги.
— Сейчас ряд организаций, поставщиков ставят продажи свои на паузу. Многие это делают целенаправленно, чтобы поднять ажиотаж и спрос на свою продукцию. В дальнейшем они могут повысить цены. В связи с этим я сделал распоряжение, чтобы та бумага, которой пользуются помощники и в аппарате совета депутатов, использовалась с большей экономией. В данных условиях и обстоятельствах, в которые нас пытаются загнать или ввести, я думаю, что эта мера оправданная и необходимая, — рассказал НГС спикер горсовета Дмитрий Асанцев.