22 марта вторник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 7/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняРейс из Новосибирска задержали для проверки
Все новости
Все новости

«Чтобы сэкономить километры бумаги»: «Лента» предложила покупателям в Новосибирске перейти на электронные чеки

Чтобы получать чеки на почту, нужно зарегистрироваться в приложении

753
24Обсудить

Поделиться

Сообщение о переходе на электронные чеки появилось 21 марта в аккаунте Ленты в соцсети «ВКонтакте»

Сообщение о переходе на электронные чеки появилось 21 марта в аккаунте Ленты в соцсети «ВКонтакте»

Поделиться

Сеть магазинов «Лента» решила перейти на электронные чеки. Об этом компания сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 21 марта. Объявление об этом появились и в новосибирских магазинах сети.

В первую очередь «Лента» в своем сообщении напомнила о заботе о деревьях и уже потом упомянула о нехватке чековой ленты.

— «Лента» активно переходит на электронные чеки и купоны вместо бумажных. Сейчас особенно актуален переход на электронные версии, так как временно наблюдается нехватка чековой ленты. Помочь сэкономить километры бумажной ленты и поучаствовать в сохранении деревьев можете и вы! — объяснили в «Ленте».

Представители компании уточняют, что для получения электронных чеков нужно, чтобы в приложении «Ленты» уже была прикреплена почта. Те, кто добавил почту до перехода на электронные чеки, автоматически попадают под нововведение.

Такие объявления появились в «Ленте» на днях

Такие объявления появились в «Ленте» на днях

Поделиться

— А если вам всё же понадобился бумажный чек, просто попросите кассира до расчёта его распечатать. Управлять функцией получения бумажных чеков и купонов можно в мобильном приложении или в личном кабинете на lenta.com, — уточнили в пресс-службе компании.

Журналист НГС проверила, работают ли электронные чеки в одном из магазинов «Лента» в Новосибирске. По ее наблюдениям, большинство покупателей все еще получает чеки бумажные. Так, из пяти человек на кассе только у одного оказалось приложение. Но вывески с предложением перейти на экологичный формат уже появились в магазинах.

Как объяснили журналисту НГС в пресс-службе «Ленты», функция перехода на электронные чеки появилась еще в декабре 2021 года.

— Мы предлагаем покупателям перейти на электронные чеки из-за временной нехватки чековой бумаги, — объяснили в пресс-службе сети магазинов.

На прошлой неделе в Новосибирске образовались проблемы с поставками офисной бумаги. В некоторых магазинах ее раскупили полностью, в некоторых подняли цены. Эксперты считают, что также могут вырасти цены на книги и тетради.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

«Лента»дефицитчек
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter