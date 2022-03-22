«Чтобы сэкономить километры бумаги»: «Лента» предложила покупателям в Новосибирске перейти на электронные чеки

Сеть магазинов «Лента» решила перейти на электронные чеки. Об этом компания сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 21 марта. Объявление об этом появились и в новосибирских магазинах сети.
В первую очередь «Лента» в своем сообщении напомнила о заботе о деревьях и уже потом упомянула о нехватке чековой ленты.
— «Лента» активно переходит на электронные чеки и купоны вместо бумажных. Сейчас особенно актуален переход на электронные версии, так как временно наблюдается нехватка чековой ленты. Помочь сэкономить километры бумажной ленты и поучаствовать в сохранении деревьев можете и вы! — объяснили в «Ленте».
Представители компании уточняют, что для получения электронных чеков нужно, чтобы в приложении «Ленты» уже была прикреплена почта. Те, кто добавил почту до перехода на электронные чеки, автоматически попадают под нововведение.
— А если вам всё же понадобился бумажный чек, просто попросите кассира до расчёта его распечатать. Управлять функцией получения бумажных чеков и купонов можно в мобильном приложении или в личном кабинете на lenta.com, — уточнили в пресс-службе компании.
Журналист НГС проверила, работают ли электронные чеки в одном из магазинов «Лента» в Новосибирске. По ее наблюдениям, большинство покупателей все еще получает чеки бумажные. Так, из пяти человек на кассе только у одного оказалось приложение. Но вывески с предложением перейти на экологичный формат уже появились в магазинах.
Как объяснили журналисту НГС в пресс-службе «Ленты», функция перехода на электронные чеки появилась еще в декабре 2021 года.
— Мы предлагаем покупателям перейти на электронные чеки из-за временной нехватки чековой бумаги, — объяснили в пресс-службе сети магазинов.
На прошлой неделе в Новосибирске образовались проблемы с поставками офисной бумаги. В некоторых магазинах ее раскупили полностью, в некоторых подняли цены. Эксперты считают, что также могут вырасти цены на книги и тетради.