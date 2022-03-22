«Чтобы сэкономить километры бумаги»: «Лента» предложила покупателям в Новосибирске перейти на электронные чеки

Сеть магазинов «Лента» решила перейти на электронные чеки. Об этом компания сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 21 марта. Объявление об этом появились и в новосибирских магазинах сети.

В первую очередь «Лента» в своем сообщении напомнила о заботе о деревьях и уже потом упомянула о нехватке чековой ленты.



— «Лента» активно переходит на электронные чеки и купоны вместо бумажных. Сейчас особенно актуален переход на электронные версии, так как временно наблюдается нехватка чековой ленты. Помочь сэкономить километры бумажной ленты и поучаствовать в сохранении деревьев можете и вы! — объяснили в «Ленте».