РЖД оштрафовали на 450 тысяч рублей за нарушения трудовых прав в Новосибирской области

Новосибирская транспортная прокуратура по итогам проверки в Чулымской дистанции пути, структурном подразделении Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, оштрафовала АО «РЖД». Прокуратура проверяла исполнение законодательства об охране труда.
— Проверкой установлено, что свыше 50 работников предприятия не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, не все работники были ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда и направлены в установленном порядке на обучение, проверку знаний по охране труда, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.
Начальнику Чулымской дистанции пути было выписано представление, а 5 должностных лиц, ответственных за охрану труда, привлечены к дисциплинарной ответственности. Сотрудники РЖД были обучены нормам охраны труда, утверждают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— По инициативе прокурора ОАО «РЖД» и виновные должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности по частям 1, 2, 3, 4 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации) с назначением наказаний в виде штрафа на общую сумму более 450 тыс. рублей, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
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