Машину сибиряка засыпали глыбами льда во время чистки улиц — авто получило повреждения

Житель Новосибирска оставил свой автомобиль KIA Rio на парковке возле дома на улице 1905 года, 18 в Железнодорожном районе. А когда пришел забирать, то очень удивился. За время его отсутствия на проезжей части поработала дорожная техника. Причем побочные продукты — глыбы льда — оказались притерты к машине Дмитрия.

— В ночь на субботу, 19 февраля, в 01:59 у меня было сообщение о том, что сработала сигнализация. Я спал в это время и не знал, что произошло. За машиной я пошел только сегодня и увидел такую картину, — говорит Дмитрий.