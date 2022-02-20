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Машину сибиряка засыпали глыбами льда во время чистки улиц — авто получило повреждения

Дмитрий оставил автомобиль в парковочном кармане

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Дмитрий оставил автомобиль в парковочном кармане

Дмитрий оставил автомобиль в парковочном кармане

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Житель Новосибирска оставил свой автомобиль KIA Rio на парковке возле дома на улице 1905 года, 18 в Железнодорожном районе. А когда пришел забирать, то очень удивился. За время его отсутствия на проезжей части поработала дорожная техника. Причем побочные продукты — глыбы льда — оказались притерты к машине Дмитрия.

— В ночь на субботу, 19 февраля, в 01:59 у меня было сообщение о том, что сработала сигнализация. Я спал в это время и не знал, что произошло. За машиной я пошел только сегодня и увидел такую картину, — говорит Дмитрий.

Место, где сибиряк оставил авто, является полноценным парковочным карманом, но дорожников это не остановило.

— Бампер отсутствовал еще до этого случая. Но после субботы у меня оказалась подломана защита бампера, погнут датчик. Это несущественно, но еще бы 10 сантиметров — и 10–15 тысяч ущерба я бы понес. Под удар бы попали радиатор, фары, стойка. В общем, могло быть и хуже. Но я хочу обратить внимание на такую некорректную очистку снега. С таким лично я столкнулся в первый раз.

На «Яндекс.Картах» отлично видно, что указанное место является парковкой. К слову, на фото вы можете видеть автомобиль Дмитрия

На «Яндекс.Картах» отлично видно, что указанное место является парковкой. К слову, на фото вы можете видеть автомобиль Дмитрия

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По оценке автомобилиста, каждая глыба весит порядка 15–20 килограммов, и чтобы освободить авто из ледяного плена, он использовал лом и металлическую лопату. На это у него ушло около 20 минут.

— Пока я не знаю, что в таком случае можно сделать наверняка. Пока я написал обращение в администрацию губернатора Новосибирской области. Также планирую обратиться на «Госуслуги», чтобы узнать, кто за это несет ответственность.

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В декабре глава управления благоустройства признал проблему с уборкой снега в Новосибирске. Юрий Сердюк заявил, что кроме дефицита мест временного складирования снега есть недостаток техники и кадров.

Также почитайте, как авторедактор НГС Дмитрий Косенко всю зиму пытался заставить власти через сайт «Госуслуги» очистить от снега карманы на улице Ленина. Власти несколько раз рапортовали об уборке, которой не было.

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