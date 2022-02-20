Машину сибиряка засыпали глыбами льда во время чистки улиц — авто получило повреждения

Житель Новосибирска оставил свой автомобиль KIA Rio на парковке возле дома на улице 1905 года, 18 в Железнодорожном районе. А когда пришел забирать, то очень удивился. За время его отсутствия на проезжей части поработала дорожная техника. Причем побочные продукты — глыбы льда — оказались притерты к машине Дмитрия.
— В ночь на субботу, 19 февраля, в 01:59 у меня было сообщение о том, что сработала сигнализация. Я спал в это время и не знал, что произошло. За машиной я пошел только сегодня и увидел такую картину, — говорит Дмитрий.
Место, где сибиряк оставил авто, является полноценным парковочным карманом, но дорожников это не остановило.
— Бампер отсутствовал еще до этого случая. Но после субботы у меня оказалась подломана защита бампера, погнут датчик. Это несущественно, но еще бы
По оценке автомобилиста, каждая глыба весит порядка
— Пока я не знаю, что в таком случае можно сделать наверняка. Пока я написал обращение в администрацию губернатора Новосибирской области. Также планирую обратиться на «Госуслуги», чтобы узнать, кто за это несет ответственность.
В декабре глава управления благоустройства признал проблему с уборкой снега в Новосибирске. Юрий Сердюк заявил, что кроме дефицита мест временного складирования снега есть недостаток техники и кадров.
Также почитайте, как авторедактор НГС Дмитрий Косенко всю зиму пытался заставить власти через сайт «Госуслуги» очистить от снега карманы на улице Ленина. Власти несколько раз рапортовали об уборке, которой не было.