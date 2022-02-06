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В Новосибирске наконец почистили парковку — это произошло после трех заявок на «Госуслугах» и обращения в мэрию

Власти несколько раз рапортовали об уборке, которой не было

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То, о чем мэрия долгое время рапортовала на бумаге, свершилось

То, о чем мэрия долгое время рапортовала на бумаге, свершилось

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Сегодня, 6 февраля, на улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска наконец почистили парковку. Речь идет о карманах по улице Ленина, 12 и Ленина, 10 (парковка возле «Универсама», внешний ряд). Парковку не убирали несколько месяцев, за это время на ней скопились кучи снега, местами доходящие до роста человека.

До этого парковка несколько месяцев выглядела вот так

До этого парковка несколько месяцев выглядела вот так

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С залежами снега решил бороться авторедактор НГС Дмитрий Косенко. В качестве эксперимента журналист заполнил заявку на уборку через «Госуслуги». Спустя какое-то время Департамент транспорта мэрии Новосибирска отчитался о выполненной уборке, причем по факту ничего не изменилось. В итоге заявка была возвращена на «Госуслугах» на доработку. Но ситуация повторилась.

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Последний ответ от мэрии, что «всё почищено», поступил в редакцию НГС 3 февраля. При этом фактические работы были выполнены спустя три дня.

Также посмотрите свежую подборку рубрики «Я паркуюсь как чудак». На кадрах вы увидите «Лексус» ААА и его собратьев по разуму, которые забили выделенку на Станиславского.

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парковкауборка снега в Новосибирске
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