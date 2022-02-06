В Новосибирске наконец почистили парковку — это произошло после трех заявок на «Госуслугах» и обращения в мэрию

Сегодня, 6 февраля, на улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска наконец почистили парковку. Речь идет о карманах по улице Ленина, 12 и Ленина, 10 (парковка возле «Универсама», внешний ряд). Парковку не убирали несколько месяцев, за это время на ней скопились кучи снега, местами доходящие до роста человека.
С залежами снега решил бороться авторедактор НГС Дмитрий Косенко. В качестве эксперимента журналист заполнил заявку на уборку через «Госуслуги». Спустя какое-то время Департамент транспорта мэрии Новосибирска отчитался о выполненной уборке, причем по факту ничего не изменилось. В итоге заявка была возвращена на «Госуслугах» на доработку. Но ситуация повторилась.
Последний ответ от мэрии, что «всё почищено», поступил в редакцию НГС 3 февраля. При этом фактические работы были выполнены спустя три дня.
Также посмотрите свежую подборку рубрики «Я паркуюсь как чудак». На кадрах вы увидите «Лексус» ААА и его собратьев по разуму, которые забили выделенку на Станиславского.