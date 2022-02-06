Красавец «Лексус» ААА и его собратья по разуму. Смотрим, как машины забили выделенку на Станиславского

Новый, 263-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак» начнем с мастерской парковки по улице Спортивной — «Порше» заблокировал весь тротуар. Видите подобное — не забывайте присылать фото на адрес n
Улица Станиславского, знак выделенной полосы висит, разметка сохранилась и хорошо видна. Но водителю «Лексуса» с номерами ААА надо же где-то встать (первое фото).
Да что «Лексус» — тут стоянка на выделенке массовая, видимо, эвакуаторы не работают.
— Постоянно занимают место для инвалидов, а этот чудак уже второй раз стоит. ГИБДД не едет, всем пофиг на нас, инвалидов, — пишет наш читатель.
Вот специально для этого водителя и построили тротуар, и огородили его столбиками.
Если у тебя такси, то можно, значит, стоять на аварийке на выделенной полосе в зоне автобусной остановки.
— Титова, 202. Средняя общеобразовательная школа
Летом здесь газон, а зимой, раз под снегом не видно, то и парковаться можно, причем массово.
Поставил свой длинный грузовик так, что хвост торчит на правой полосе, — создаются предаварийные ситуации.
— После ликвидации карманов на Вокзальной магистрали машины теперь паркуются на газоне, — информирует Елена.
— Удачно так, прям посередине внутридомового проезда на ул. Междуреченской, 3/1 и 5/1, — уточняет Юрий.