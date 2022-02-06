6 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 0/10
usd 76.05
eur 87.12
Тема дняГолый парень проехал на капоте «Волги»
Все новости
Все новости

Красавец «Лексус» ААА и его собратья по разуму. Смотрим, как машины забили выделенку на Станиславского

Очередная подборка фото с нарушениями в Новосибирске

457
Обсудить

Поделиться

Стоянка на выделенке

Стоянка на выделенке

Поделиться

Новый, 263-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак» начнем с мастерской парковки по улице Спортивной — «Порше» заблокировал весь тротуар. Видите подобное — не забывайте присылать фото на адрес news@ngs.ru.

Улица Станиславского, знак выделенной полосы висит, разметка сохранилась и хорошо видна. Но водителю «Лексуса» с номерами ААА надо же где-то встать (первое фото).

Никто эти машины не увозит

Никто эти машины не увозит

Поделиться

Да что «Лексус» — тут стоянка на выделенке массовая, видимо, эвакуаторы не работают.

На месте инвалида

На месте инвалида

Поделиться

— Постоянно занимают место для инвалидов, а этот чудак уже второй раз стоит. ГИБДД не едет, всем пофиг на нас, инвалидов, — пишет наш читатель.

Забрался на тротуар

Забрался на тротуар

Поделиться

Вот специально для этого водителя и построили тротуар, и огородили его столбиками.

Мешает автобусам на выделенке

Мешает автобусам на выделенке

Поделиться

Если у тебя такси, то можно, значит, стоять на аварийке на выделенной полосе в зоне автобусной остановки.

Стоянка на тротуаре у школы

Стоянка на тротуаре у школы

Поделиться

— Титова, 202. Средняя общеобразовательная школа № 48, машина припарковалась на тротуаре, — сообщает Сергей.

Раз травы не видно, значит, ее нет

Раз травы не видно, значит, ее нет

Поделиться

Летом здесь газон, а зимой, раз под снегом не видно, то и парковаться можно, причем массово.

Помеха для правой полосы

Помеха для правой полосы

Поделиться

Поставил свой длинный грузовик так, что хвост торчит на правой полосе, — создаются предаварийные ситуации.

На Вокзальной встать негде

На Вокзальной встать негде

Поделиться

— После ликвидации карманов на Вокзальной магистрали машины теперь паркуются на газоне, — информирует Елена.

Стоянка в проезде

Стоянка в проезде

Поделиться

— Удачно так, прям посередине внутридомового проезда на ул. Междуреченской, 3/1 и 5/1, — уточняет Юрий.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автохампарковкая паркуюсь как чудак
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter