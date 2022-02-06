Красавец «Лексус» ААА и его собратья по разуму. Смотрим, как машины забили выделенку на Станиславского

Новый, 263-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак» начнем с мастерской парковки по улице Спортивной — «Порше» заблокировал весь тротуар. Видите подобное — не забывайте присылать фото на адрес n ews@ngs.ru .

Улица Станиславского, знак выделенной полосы висит, разметка сохранилась и хорошо видна. Но водителю «Лексуса» с номерами ААА надо же где-то встать (первое фото).