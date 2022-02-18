18 февраля пятница
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 75.75
eur 86.13
Тема дняОмикрон пошел на спад, но его новый тип уже в деле
Все новости
Все новости

С площади Маркса исчез остановочный павильон — когда его вернут

Сейчас на «Магазине "Кристалл"» не получится спрятаться от снегопада

1 239
13Обсудить

Поделиться

Людям приходится ждать автобусы и троллейбусы на улице

Людям приходится ждать автобусы и троллейбусы на улице

Поделиться

На остановке «Магазин "Кристалл"» в районе площади Маркса в Новосибирске убрали остановочный павильон. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему это произошло и когда его вернут.

О том, что на остановке рядом с домом на Титова, 1 нет павильона, сообщила 17 февраля читательница НГС.

— Это произошло потому, что у хозяина торгового павильона, который там был и содержал остановочный павильон, закончились договорные отношения. Он ушел и забрал с собой остановочный павильон, — рассказал мэр Новосибирска 18 февраля во время пресс-конференции.

По словам Анатолия Локтя, новый павильон поставят летом.

Площадь Маркса входит в число гостевых маршрутов, которые благоустроят к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Ранее Анатолий Локоть сообщил, что это одно из двух мест в городе, которое завалено снегом сильнее других.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

остановкапавильонплощадь Маркса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter