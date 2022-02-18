С площади Маркса исчез остановочный павильон — когда его вернут

На остановке «Магазин "Кристалл"» в районе площади Маркса в Новосибирске убрали остановочный павильон. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему это произошло и когда его вернут.
О том, что на остановке рядом с домом на Титова, 1 нет павильона, сообщила
— Это произошло потому, что у хозяина торгового павильона, который там был и содержал остановочный павильон, закончились договорные отношения. Он ушел и забрал с собой остановочный павильон, — рассказал мэр Новосибирска
По словам Анатолия Локтя, новый павильон поставят летом.
Площадь Маркса входит в число гостевых маршрутов, которые благоустроят к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Ранее Анатолий Локоть сообщил, что это одно из двух мест в городе, которое завалено снегом сильнее других.