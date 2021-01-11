Похожий сбой был 20 лет назад: мэр Новосибирска рассказал, когда общественный транспорт вернется на карты

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, что сбой в системе навигации общественного транспорта произошел из-за смены года. Нарушения, из-за которых автобусы исчезли с карт, планируют полностью устранить на этой неделе.

— Сбой произошел в работе операционной системы, причем не только в Новосибирске. Видимо, в системе нечетко была прописана смена даты, когда год сменился. Это никак не отразилось на режиме работы транспорта. Речь идет о навигации, это дополнительная функция, которая показывала, где транспорт находится. У нас нет сомнений, что в течение недели система заработает, — заявил глава города сегодня, 11 января.

