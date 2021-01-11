В новосибирском автобусе выдают билеты со старой ценой за проезд — ее повысили почти месяц назад

В новосибирском автобусе выдают билеты со старой ценой за проезд
В Новосибирске пассажирам автобуса
При этом цена была повышена еще с
Телефоны перевозчика на момент публикации были недоступны. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
С 15 декабря 2020 года стоимость проезда выросла не только в троллейбусах и автобусах, но и в метро.
В 2019 году пассажиры уже сталкивались с тем, что не все перевозчики успели подготовиться к повышению стоимости проезда и выдавали билетики со старой ценой.