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В новосибирском автобусе выдают билеты со старой ценой за проезд — ее повысили почти месяц назад

Теперь проезд стоит 25 рублей, но на билетах указана другая стоимость

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По требованию пассажиров кондуктор возмещала разницу в цене

По требованию пассажиров кондуктор возмещала разницу в цене

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В новосибирском автобусе выдают билеты со старой ценой за проезд

В Новосибирске пассажирам автобуса № 95 сегодня утром выдали билеты со старой ценой. На них указана стоимость проезда в 24 рубля.

При этом цена была повышена еще с 15 декабря до 25 рублей. Кондуктор на возмущение пассажиров никак не ответила, но разницу тем, кто сильно выражает недовольство, отдавала.

Телефоны перевозчика на момент публикации были недоступны. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

С 15 декабря 2020 года стоимость проезда выросла не только в троллейбусах и автобусах, но и в метро.

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В 2019 году пассажиры уже сталкивались с тем, что не все перевозчики успели подготовиться к повышению стоимости проезда и выдавали билетики со старой ценой.

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автобуспроезд
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