Транспорт пропал с карт: в новосибирской системе навигации произошел сбой

В системе навигации общественного транспорта Новосибирска произошел сбой — не все маршруты можно отследить в приложениях. После Нового года новосибирцы стали массово жаловаться на него в соцсетях.



— В связи с чем больше не отслеживается транспорт по картам «Яндекс»? Конкретно 18 маршрут? — задается вопросом новосибирец Александр в группе «Горавтотранспорт Новосибирска Онлайн» во «ВКонтакте».

— Произошел сбой всех навигаций. Ни один маршрут не отслеживается, — жалуется сибирячка Светлана.

— В ЦУГАЭТе сбой, все маршруты не видно, вроде как до 11 числа так будет, — добавляет жительница Новосибирска, Ксения.