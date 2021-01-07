Транспорт пропал с карт: в новосибирской системе навигации произошел сбой

В системе навигации общественного транспорта Новосибирска случился сбой
В системе навигации общественного транспорта Новосибирска произошел сбой — не все маршруты можно отследить в приложениях. После Нового года новосибирцы стали массово жаловаться на него в соцсетях.
— В связи с чем больше не отслеживается транспорт по картам «Яндекс»? Конкретно 18 маршрут? — задается вопросом новосибирец Александр в группе «Горавтотранспорт Новосибирска Онлайн» во «ВКонтакте».
— Произошел сбой всех навигаций. Ни один маршрут не отслеживается, — жалуется сибирячка Светлана.
— В ЦУГАЭТе сбой, все маршруты не видно, вроде как до 11 числа так будет, — добавляет жительница Новосибирска, Ксения.
На сайте ЦУГАЭТ появилась информация о причинах сбоя: «В связи с техническими сбоями в системе навигации информация о движении общественного транспорта отображается не в полном объеме».
Однако дату, когда неполадки устранят и снова можно будет отслеживать маршруты общественного транспорта, в ЦУГАЭТ не назвали. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию города с просьбой уточнить, до какого числа технический сбой будут устранять.
В декабре в Новосибирске подорожал проезд на общественном транспорте.