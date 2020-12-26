Сколько будет стоить такси на Новый год и праздничные дни: отвечают агрегаторы и водители

До Нового года осталось меньше недели и многие задаются вопросом, как навестить близких и родных, при этом не садясь за руль. В этом случае всегда выручает такси. Мы узнали, во сколько обойдется поездка и планируют ли агрегаторы сами повышать тарифы в новогодние каникулы и в 2021 году.



Как формируется цена на такси в новогоднюю ночь и праздники

Ни один из опрошенных сервисов такси не планирует намеренно поднимать стоимость поездки. Все ссылаются на работу именно алгоритмов. Будет высокий спрос — будет высокая цена.