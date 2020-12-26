Сколько будет стоить такси на Новый год и праздничные дни: отвечают агрегаторы и водители

Такси на Новый год и в праздничные дни подорожает в Новосибирске
До Нового года осталось меньше недели и многие задаются вопросом, как навестить близких и родных, при этом не садясь за руль. В этом случае всегда выручает такси. Мы узнали, во сколько обойдется поездка и планируют ли агрегаторы сами повышать тарифы в новогодние каникулы и в 2021 году.
Как формируется цена на такси в новогоднюю ночь и праздники
Ни один из опрошенных сервисов такси не планирует намеренно поднимать стоимость поездки. Все ссылаются на работу именно алгоритмов. Будет высокий спрос — будет высокая цена.
— Минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» в Новосибирске начинается от 69 рублей и включает в себя 6 минут поездки и
В «Яндекс.Такси» также утверждают, что цена зависит и от спроса, и от состояния дорог.
— Стоимость поездки формируется из множества факторов, в том числе — пробок на дорогах и спроса на такси, которые в декабре традиционно растут. Спрос на такси в отдельных районах периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная и временная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса, — объяснили в пресс-службе «Яндекс.Такси».
В сервисе «Везет» объяснили, что работают по тарифам перевозчиков:
— У нас нет собственного автопарка и водителей в найме, мы работаем по тарифам перевозчиков, которые зависят от спроса на услугу в конкретной дорожной ситуации. Цены на поездки зависят от баланса спроса и предложения. В новогоднюю ночь для удовлетворения повышенного спроса увеличение стоимости просто необходимо. Увеличивая тарификацию, перевозчики мотивированно делают выбор в пользу дороги, отказываясь от семейного застолья.
Изменятся ли цены в новогоднюю ночь и будет ли отдельный тариф
— Никакого специального праздничного тарифа у нас нет. Однако накануне Нового года и в саму новогоднюю ночь может сильно расти спрос на поездки (людям нужно добраться в гости, домой или в другое место, где они планируют отмечать праздник), а машин на линии может быть меньше обычного — не все таксисты хотят работать в это время. В совокупности это может привести к повышающим коэффициентам и более высокой, чем обычно, стоимости поездок. Сейчас точно предсказать, как изменится цена в Новосибирске в новогоднюю ночь, невозможно. Всё будет зависеть от спроса и количества водителей на линии и других факторов, вплоть до погоды, — рассказали в пресс-службе «Ситимобил».
«Яндекс.Go» также не планирует менять тарифы в Новосибирске ни в предпраздничные и праздничные дни, ни в новогоднюю ночь, как и сервисы «Везет» и «Максим».
Сколько будет стоить поездка в новогоднюю ночь и каникулы
— Как показывает опыт, последние несколько лет стоимость проезда в праздничные дни отличается от обычной тарификации незначительно. В прошлом году в ночь на 1 января поездка от станции метро «Гарина-Михайловского» до Красного проспекта стоила 212 рублей. Сейчас в будний день она обойдется в 130 рублей. По нашим данным, в новогоднюю ночь — 2020 на дороги Новосибирска выехали на 19% больше водителей, чем в обычную ночь среды, но и количество заказов не свойственно будничной ночи, — уверены в сервисе «Везет». — По активности вызова такси в предпраздничные дни и каникулы можно проследить характер поведения населения в эти дни. Например, последние 3 дня декабря чаще всего такси требуется с 18 до 22 — все едут за последними покупками. В ту самую ночь заказ активен до часу, а потом активность затихает до 11 утра — люди разъехались по гостям и наслаждаются обществом друзей. Самое «тихое» время в новом году — с 5 до 11 часов — все спят! А вот днем 1 января города опять «едут» в гости.
В сервисе уверены, что в этом году спрос на такси должен измениться из-за ограничений, но незначительно.
— В этом году ситуация несколько изменится в связи с ограничениями по организации новогодних застолий в барах и ресторанах, но существенно картину не изменит. В новогоднюю ночь большой спрос в спальных районах — люди ездят с поздравлениями к друзьям и родственникам.
Как сэкономить
Агрегаторы советуют заранее планировать поездки для того, чтобы потратить на них меньше.
— Тем, кто хочет в новогодний период ездить дешевле, рекомендуем заказывать машину в часы, когда спрос не максимальный, — советуют в такси «Максим». — Обычно 31 декабря это время до 17 часов, когда люди еще не отправились отмечать праздник, а 1 января — после 9 часов, когда многие еще спят после новогодней ночи. Таким образом, в последний день года лучше постараться уехать на такси днем, а после праздника — утром. В новогодние каникулы люди реже заказывают такси в утренние и дневные часы. Сэкономить можно, если перенести вечерние поездки на более раннее время.
Что говорят сами водители
— Цены поднимаются только в час пик, когда большой спрос. Цена, думаю, что будет такая же, как в прошлом году. Люди всё равно будут ездить к знакомым, друзьям. Некоторые водители не выйдут работать, поэтому спрос будет такой же высокий, как и в прошлые годы, — рассказал водитель такси со стажем Павел.
По его прогнозам, стоимость поездок будет в 2–3 раза выше, чем в обычный день. Короткая поездка обойдется в 200–300 рублей.
При этом не все водители согласны с его мнением.
— Сейчас люди стараются все-таки экономить, поэтому цена вырастет максимум в 1,5 раза, а то и меньше, — уверена таксистка Анна. — Компании молодежи будут заказывать такси вскладчину. А поездки в аэропорт и из аэропорта также сократятся. Барам запретили круглосуточно работать — это тоже скажется на спросе и цене поездок.
Вырастут ли цены на такси в следующем году
Все четыре сервиса такси заявили, что не планируют поднимать тарифы или как-то по другому менять цены поездок.
СЮЖЕТ
В Новосибирске сейчас предновогодний ажиотаж. Пробки даже днем редко опускаются ниже 7 баллов, а в последнее время заторы держатся стабильно на уровне 8 баллов. В это время стоимость поездок на такси подскочила в 2–3 раза. Мы поговорили с водителями и узнали, удается ли им зарабатывать сейчас, как реагируют пассажиры на цены и как ведут себя агрегаторы при высоком спросе.